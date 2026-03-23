Michelle se encontrará com Moraes após manifestação da PGR sobre Bolsonaro

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro deve se reunir na tarde desta segunda-feira (23) com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O encontro ocorre meio à expectativa por uma decisão da Corte sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo apurou a reportagem, a reunião, solicitada por Michelle, será fechada e está marcada para às 17h.

Na semana passada, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente, também esteve com o ministro no STF para tratar do estado de saúde do pai. O encontro ocorrerá poucas horas depois de a Procuradoria-Geral da República se manifestar a favor da concessão de prisão domiciliar ao ex-chefe do Executivo. Agora, cabe a Moraes decidir se acolhe o parecer de Gonet e atende ao pedido da defesa.

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No parecer, enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (23/3), o procurador geral da República, Paulo Gonet, reconhece que o ambiente familiar pode fornecer os cuidados ininterruptos exigidos ao paciente. "Está demonstrado que o estado de saúde do postulante da prisão domiciliar demanda a atenção constante e atenta que o ambiente familiar, mas não o sistema prisional em vigor, está apto para propiciar", destacou Gonet na manifestação.

Condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro cumpre pena na Papudinha, mas encontra-se atualmente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, onde trata uma pneumonia bacteriana bilateral.

Segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (23), o quadro clínico é estável e apresenta sinais de melhora. A equipe médica informou que, mantida a evolução positiva, a expectativa é de alta da UTI nas próximas 24 horas.