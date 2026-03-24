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Eleições 2026

Kassab recebe Caiado em São Paulo e conversará com Leite na quarta

O presidente do PSD convocou os governadores para uma conversa particular sobre a candidatura ao Planalto

Presidenciáveis: Kassab com Leite, Caiado e Ratinho - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
Presidenciáveis: Kassab com Leite, Caiado e Ratinho - (crédito: Reprodução/Redes sociais)
O presidente do PSD, Gilberto Kassab, recebeu, na manhã desta segunda-feira (24/3), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para um conversa particular em São Paulo. O tema seria a definição do pré-candidato do PSD para a presidência da República. 

A assessoria de Caiado confirmou ao Correio que o governador viajou para SP hoje cedo, mas não deu informações sobre a agenda do governador. Kassab também conversará com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na quarta-feira (25/3), em São Paulo. A assessoria confirmou o encontro que também será a portas fechadas.

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Após a desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior, Kassab precisa agora definir o nome do partido para compor seu palanque nacional. Caiado tem sido o mais cotado nos bastidores, contudo na última segunda-feira (23/3), Leite voltou a reafirmar que permanece pré-candidato à Presidência. 

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Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 24/03/2026 13:02
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