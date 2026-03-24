Kassab recebe Caiado em São Paulo e conversará com Leite na quarta

O presidente do PSD, Gilberto Kassab, recebeu, na manhã desta segunda-feira (24/3), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, para um conversa particular em São Paulo. O tema seria a definição do pré-candidato do PSD para a presidência da República.

A assessoria de Caiado confirmou ao Correio que o governador viajou para SP hoje cedo, mas não deu informações sobre a agenda do governador. Kassab também conversará com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, na quarta-feira (25/3), em São Paulo. A assessoria confirmou o encontro que também será a portas fechadas.

Após a desistência do governador do Paraná, Ratinho Júnior, Kassab precisa agora definir o nome do partido para compor seu palanque nacional. Caiado tem sido o mais cotado nos bastidores, contudo na última segunda-feira (23/3), Leite voltou a reafirmar que permanece pré-candidato à Presidência.

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