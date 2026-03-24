Caso Master: Vorcaro começa depoimento "pré-delação" à Polícia Federal

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro inicia a semana em ritmo de pré-delação. O empresário, orientado por sua defesa, já vem prestando depoimentos formais. Ele, inclusive, assinou um termo de confidencialidade com investigadores da Procuradoria-Geral da República (PGR) e da Polícia Federal (PF) para formalizar o início das tratativas da colaboração premiada.
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Com as informações que estão sendo repassadas pelo empresário, cabe aos investigados da PF avaliar e checar a veracidade. Nesse processo, o ex-banqueiro precisa provar tudo que disser.
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O dono do Master foi transferido na semana passada do Presídio Federal de Brasília para a Superintendência da Polícia Federal (SPF). A mudança foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Vorcaro foi transferido da cela em que estava ontem (23) para ocupar o espaço onde o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou preso. A nova cela possui 12 metros quadrados, armários e um banheiro.