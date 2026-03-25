Flávio Bolsonaro lidera 2º turno contra Lula, dentro da margem de erro

Pesquisa publicada pela Quaest mostra Lula e Flávio Bolsonaro empatados com 41% num cenário de segundo turno - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro aparecem empatados em um cenário de segundo turno, de acordo com o levantamento divulgado nesta quarta-feira (25/3) pela AtlasIntel/Bloomberg.

Segundo a pesquisa, em uma possível disputa de 2º turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, o senador tem 47,6% de intenção de voto, enquanto o presidente possui 46,6%.

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Contra Michelle Bolsonaro, Jair Bolsonaro, Romeu Zema e Tarcísio de Freitas, Lula perderia em todos os cenários de segundo turno, segundo a pesquisa.

O levantamento mostra que, em uma disputa entre Lula e Tarcísio de Freitas, o governador de São Paulo aparece à frente, com 47,2% de intenção de voto, enquanto Lula tem 46,3%.

O estudo também indica que o presidente Lula só se reelegeria caso os concorrentes fossem Ronaldo Caiado, Ratinho Jr ou Eduardo Leite.

Lula e Flávio Bolsonaro empatam em cenário de 2º turno, segundo a pesquisa do AtlasIntel/Bloomberg (foto: Reprodução/AtlasIntel/Bloomberg)

Intenção de voto no 1º turno

Nos cenários de primeiro turno, Lula lidera. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível, teria 40,1% de intenção de voto, enquanto Lula possui 45,9%. Já Flávio Bolsonaro tem 42,4% de intenção de voto no primeiro turno, enquanto o presidente tem 45,5%.

Em um contexto com Tarcísio de Freitas, Lula tem 45,6% de intenção de voto, enquanto Freitas teria 33,3%.

A pesquisa também questionou os participantes sobre quais possíveis resultados podem causar medo e preocupação. 47,4% dos entrevistados responderam que a reeleição do presidente Lula causa medo ou preocupação, enquanto 44,5% disseram que a eleição de Flávio Bolsonaro causa esse sentimento. Apenas 7,4% dos participantes afirmam que ambos os cenários preocupam igualmente.

Em média, 47% dos entrevistados afirmaram que confiam mais em Flávio Bolsonaro para administrar diferentes áreas de governo, como economia e inflação, criminalidade e tráfico de drogas, promoção da democracia, combate à corrupção e proteção ao meio ambiente. Enquanto nas mesmas áreas, Lula tem uma média de 45% de confiabilidade.

A avaliação do governo Lula foi classificada por 49,8% dos entrevistados como ruim ou péssima. Já para 40,6%, está sendo ótimo ou bom e 9,6% afirmaram ser regular. 53,5% dos participantes desaprovam o presidente Lula, enquanto 45,9% aprovam.

A pesquisa Atlas/Bloomberg foi realizada com 5.028 pessoas pelo método de recrutamento digital aleatório. O período de coleta dos dados foi realizado entre 18 a 23 de março. A margem de erro é de 1 ponto percentual e o nível de confiabilidade é de 95%.

