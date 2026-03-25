Lula diz que parcerias com China trazem desenvolvimento ao Brasil

Lula durante visita às instalações da nova fábrica da CRRC Brasil, na Fazenda Bom Retiro, Araraquara (SP) - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou, nesta quarta-feira (25/3), parcerias com a China como um caminho fomentar o desenvolvimento econômico do Brasil.

Segundo ele, que participou da instalação de uma fábrica de trens gerida pela gigante chinesa CRRC, na cidade de Araraquara, em São Paulo, funcionários brasileiros devem ser qualificados pela empresa.

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“Importante fazer parceria com países que queiram trazer tecnologias que o Brasil ainda não tem. Certamente, gente (funcionários) dessa empresa vai à China fazer cursos”, disse o petista, em discurso realizado na fábrica de trens, ao lado do vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Na avaliação de Lula, o Brasil deve se transformar “definitivamente” em um país desenvolvido. “O país pode chegar a ser a sexta ou quinta maior economia do mundo. Temos território, população e temos presente a natureza nos deu: temos muitos minerais críticos e terras raras”, comentou o presidente, ao acrescentar que o Brasil possui maior parte da floresta Amazônica.

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O presidente ainda criticou a ideia de que o Brasil — por ter sido um país colonizado — não tenha possibilidade de liderar o processo de desenvolvimento. “Fomos um país colonizado, e estamos sempre esperando que o colonizador resolva o problema que nós temos de resolver”, refletiu.