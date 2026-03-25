Rodrigo Pacheco deve se filiar ao PSB ainda nesta semana

O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) pode se filiar ao PSB ainda nesta semana. A decisão teria vindo após um almoço entre Pacheco, parlamentares petistas de Minas Gerais e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Como a janela partidária se encerra na próxima semana, a ideia é formalizar agora para dar tempo de outros nomes se juntarem a sigla.
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Lula já vinha tentando organizar um palanque no estado para lançar Pacheco como seu pré-candidato ao governo.
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Após a filiação do atual governador de Minas, Mateus Simões, ao PSD e abrir uma disputa indireta pela candidatura do partido, Pacheco começou a procurar siglas onde pudesse viabilizar sua corrida ao Palácio das Mangabeiras.
O MDB, partido por onde Pacheco se elegeu como deputado federal, e o União Brasil, ainda tentam garantir o senador em seu quadro.
Cálculos políticos
Quanto ao União Brasil, a ideia é atrair o partido para a chapa lançada por Pacheco no estado. Ainda não se tem nomes para Senado e vice-governador, mas o PT espera que Pacheco consiga construir uma aliança sólida em Minas.
O PSB, mesmo sem muita expressão no estado mineiro, teria a influência de Pacheco para voltar a crescer em Minas e atrair filiações. É uma estratégia de fortalecer a esquerda no estado e garantir um palanque sólido para Lula em outubro.
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