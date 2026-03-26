Servidores da Câmara de BH terão reajuste de 10% a partir de abril

Câmara Municipal de BH amplia sua presença digital para tornar o acesso à informação legislativa mais simples, transparente e acessível à população - (crédito: Divulgação Câmara Municipal de Belo Horizonte)

O prefeito Álvaro Damião (União Brasil) sancionou, na manhã desta quinta-feira (26/3), a lei que concede reajuste de 10% na remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). O aumento passa a valer a partir de 1º de abril de 2026.

Na prática, o texto garante a recomposição salarial com base nos vencimentos vigentes em março deste ano. A lei também estabelece que os custos serão bancados por dotações orçamentárias próprias do Legislativo, sem impacto direto nas contas do Executivo municipal.

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O projeto que deu origem à medida foi aprovado em segundo turno pelos vereadores no mês passado. Na justificativa, a Mesa Diretora argumentou que o reajuste busca valorizar o trabalho dos servidores e assegurar o funcionamento das atividades legislativas.

Ainda segundo o texto, mesmo com o aumento, os gastos com pessoal permanecem dentro dos limites constitucionais. A Constituição prevê que até 70% da receita do Legislativo, formada pelo repasse obrigatório da prefeitura, pode ser destinada à folha de pagamento.