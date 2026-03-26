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Lula fala sobre gastos com cachorros em evento com empresários chineses

Presidente se dirigiu a empresário chinês durante a inauguração de uma linha de produção de carros em Anápolis

Em seu discurso, Lula se dirigiu ao presidente do conselho da Changan, Zhu Huarong. Nova linha de montagem é parceria entre Caoa e a companhia chinesa - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Em seu discurso, Lula se dirigiu ao presidente do conselho da Changan, Zhu Huarong. Nova linha de montagem é parceria entre Caoa e a companhia chinesa - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou, nesta quinta-feira (26/3), durante agenda com empresários chineses, sobre os gastos das famílias brasileiras com cachorros, como banhos e consultas com veterinários. Lula também mencionou que "na China não deve ter esse problema".

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A fala ocorreu durante inauguração de nova linha de produção na fábrica da Caoa, em Anápolis, Goiânia. A linha é uma parceria entre a montadora brasileira e a chinesa Changan.

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"Meu caro Zhu, na China não deve ter esse problema, mas aqui no Brasil, nós gostamos muito de cachorro. Eu tive cachorro a vida inteira. Meu pai tinha muito cachorro. Eu tinha muito cachorro", disse Lula, dirigindo-se ao presidente do conselho da Changan, Zhu Huarong.

"Agora, quem tem um cachorrinho tem que levar no dentista, para cuidar da boca dele. Ninguém aceita mais que a gente dê resto da comida. Era fácil pegar resto da comida e colocar para o cachorro lá fora. Agora não. Agora os cachorrinhos querem dormir com a gente, querem dormir na cama  Tem que dar banho uma vez por mês, tem que levar no veterinário. E tudo isso vai aumentando, sabe, o sequestro do nosso salário. E a gente não se dá conta", disse ainda o presidente.

Além do representante da Changan, o embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, também estava presente. Lula estava acompanhado do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Fazenda, Dario Durigan, entre outras autoridades e empresários.

A fala ocorreu enquanto Lula comentava sobre o endividamento das famílias. Ele disse ter pedido a Dario uma proposta para reduzir as dívidas e apresentar melhores condições de pagamento. No mesmo evento, fez elogios aos empresários chineses e disse que "a China é hoje o melhor parceiro do Brasil".

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 26/03/2026 12:54 / atualizado em 26/03/2026 13:02
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