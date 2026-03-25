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ELEIÇÕES 2026

Lula desconversa sobre Alckmin: "Sei que tem gente olhando para o lugar dele"

Caso repita a dobradinha com o petista ou seja candidato a um outro cargo nas eleições de outubro, a saída de Alckmin da linha de frente do ministério precisa ocorrer até 4 de abril, seis meses antes da realização do primeiro turno

O presidente Lula parabenizou o vice-presidente Geraldo Alckmin pelo seu aniversário de 73 anos - (crédito: Ricardo Stuckert)
O presidente Lula parabenizou o vice-presidente Geraldo Alckmin pelo seu aniversário de 73 anos - (crédito: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desconversou nesta quarta-feira (25/3) sobre a possibilidade de o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) compor a chapa da reeleição do petista nas eleições de outubro.

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Em discurso realizado na cerimônia de inauguração de novas áreas do hospital universitário de São Carlos, em São Paulo, Lula anunciou a saída de Alckmin do comando do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDic).

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“Logo, logo, Alckmin vai se afastar da pasta porque, mesmo que ele seja candidato a vice comigo, ele não pode ser ministro, vai ter de se afastar”, afirmou o chefe do Executivo. 

Embora Lula não confirme, a expectativa do PT é que Geraldo Alckmin continue na chapa. Segundo o presidente, porém, a escolha de seu vice-presidente ainda será divulgada. “Sei que tem gente olhando para o lugar dele, mas eu vou conversar depois”, reforçou.

Caso Alckmin repita a dobradinha com Lula ou seja candidato a um outro cargo nas eleições de outubro, sua saída da linha de frente do ministério precisa ocorrer até 4 de abril, seis meses antes da realização do primeiro turno.

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Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 25/03/2026 17:44
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