Plenário do TSE autoriza federação entre União Brasil e Progressistas

Na foto, da esq. para dir., o presidente do PP, Ciro Nogueira; o presidente do União Brasil, Antônio Rueda; o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL); e o vice-presidente do União, ACM Neto - (crédito: Bruno Spada/Câmara, Edilson Rodrigues/Senado e Divulgação)

Quase um ano após o anúncio, a federação entre os partidos União Brasil e Progressistas foi oficializada por unanimidade, nesta quinta-feira (26/3), pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A ministra-relatora, Estela Aranha, pediu ajustes nos artigos 10 e 15 do estatuto, contudo salientou que todos os requisitos formais foram atendidos para a homologação do União Progressistas (UP).

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Agora, a federação tem vigência mínima de quatro anos e com atuação nacional. O presidente do União Brasil, Antonio Rueda, assume a presidência do UP. Com a decisão, o PP passa a funcionar de maneira integrada em todas as instâncias, municipais, estaduais e federais, e também na Câmara dos Deputados e Senado, onde trabalhará com o União como um único bloco partidário. Compartilharão decisões, estratégias políticas e posicionamentos parlamentares.

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“Essa federação nasce após um longo período de conversas e discussões pautadas pelo espírito de sempre, que é oferecer aos brasileiros os melhores projetos e os mais qualificados quadros. Agora, formalmente autorizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, é hora de começarmos a concretizar tudo aquilo que planejamos: fazer o Brasil se desenvolver e gerar dignidade aos brasileiros”, afirmou Rueda.

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