Plenário do TSE autoriza federação entre União Brasil e Progressistas

Quase um ano após o anúncio, a federação entre os partidos União Brasil e Progressistas foi oficializada por unanimidade, nesta quinta-feira (26/3), pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A ministra-relatora, Estela Aranha, pediu ajustes nos artigos 10 e 15 do estatuto, contudo salientou que todos os requisitos formais foram atendidos para a homologação do União Progressistas (UP).
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- Leia também: PP e União Brasil preparam anúncio de federação
Agora, a federação tem vigência mínima de quatro anos e com atuação nacional. O presidente do União Brasil, Antonio Rueda, assume a presidência do UP. Com a decisão, o PP passa a funcionar de maneira integrada em todas as instâncias, municipais, estaduais e federais, e também na Câmara dos Deputados e Senado, onde trabalhará com o União como um único bloco partidário. Compartilharão decisões, estratégias políticas e posicionamentos parlamentares.
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“Essa federação nasce após um longo período de conversas e discussões pautadas pelo espírito de sempre, que é oferecer aos brasileiros os melhores projetos e os mais qualificados quadros. Agora, formalmente autorizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, é hora de começarmos a concretizar tudo aquilo que planejamos: fazer o Brasil se desenvolver e gerar dignidade aos brasileiros”, afirmou Rueda.
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