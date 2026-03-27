PF prende ex-presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, pela segunda vez

Moraes entendeu que Bacellar deve voltar à prisão porque teve o mandato cassado na mesma decisão em que o TSE condenou o ex-governador do Rio Claudio Castro à inelegibilidade - (crédito: Thiago Lontra / Alerj)

A Polícia Federal (PF) cumpriu na tarde desta sexta-feira (27/3) um mandado de prisão para Rodrigo Bacellar (União Brasil), ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). A determinação da prisão ocorreu pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a PF, ele teria vazado informações sigilosas sobre a investigação que envolve o deputado estadual TH Joias.

Em nota enviada à Agência Brasil, o advogado de Bacellar, Daniel Bialski, apontou a prisão como "indevida e desnecessária". Leia na íntegra: "A defesa desconhece completamente os motivos dessa nova prisão decretada, mas ainda assim a classifica como indevida e desnecessária, já que nosso cliente vinha cumprindo fiel e completamente todas as medidas cautelares impostas. Portanto, irá contestar e recorrer para que seja revista e revogada o quanto antes".

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O Correio tenta contato com a defesa de Bacellar para ampliar o direito de resposta. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

Segunda prisão

Ainda em dezembro do ano passado Bacellar tinha sido preso, mas foi solto após votação dos pares na Alerj determinar a soltura. Diante disso, o ministro Alexandre de Moraes expediu o mandado de soltura de Bacellar.

Moraes entendeu que Bacellar deve voltar à prisão porque teve o mandato cassado na mesma decisão em que, na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenou o ex-governador do Rio Claudio Castro à inelegibilidade. O ministro também ressaltou que Bacellar foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pelo crime de obstrução de investigação no caso do ex-deputado TH Joias.

*Com informações da Agência Brasil