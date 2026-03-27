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RIO DE JANEIRO

Vídeo: Cláudio Castro se despede do Palácio Laranjeiras: "Novos sonhos vêm por aí"

Em vídeo publicado nesta sexta-feira (27/3), ex-chefe do Executivo fluminense agradece apoio e anuncia novos caminhos. Na terça (24), o TSE cassou o mandato de Castro e o deixou inelegível

"Hoje, me despedindo deste lugar, sinto que foi a melhor decisão que tomei", disse o ex-governador em vídeo postado nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro (PL) publicou nesta sexta-feira (27/3) um vídeo nas redes sociais em que aparece se despedindo do Palácio Laranjeiras, residência oficial do governo estadual, após decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que resultou na cassação de seu mandato e na declaração de inelegibilidade do político.

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Na publicação, Castro ressaltou a escolha de não ter ocupado o imóvel como moradia durante o período em que esteve à frente do governo carioca. “O único governador da história que nunca morou em Palácio! Hoje, me despedindo deste lugar, sinto que foi a melhor decisão que tomei. Um espaço tão grandioso não pode pertencer a uma pessoa só, mas deve ser local de encontros e grandes reuniões”, escreveu ele nas redes sociais.

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Em tom de despedida, Cláudio Castro relatou detalhes de sua saída definitiva do local. “Fala pessoal, bom dia! Tô aqui no Palácio das Laranjeiras, indo embora, me despedindo, levando minhas últimas coisas. Muito grato a Deus pelo tempo que liderei o Estado”, afirmou. Também sinalizou a continuidade de sua trajetória fora do cargo. “E agora novos sonhos vêm por aí, novas trajetórias vêm por aí”, disse ele, que também agradeceu o apoio recebido ao longo de sua gestão e pediu orações aos apoiadores. 

“Queria agradecer a vocês por todo o tempo, por toda a confiança, por todo o carinho e pedir para aqueles que gostam da gente rezarem por nós, para que a gente possa continuar a missão”, declarou.

A saída do cargo ocorre após decisão do Tribunal Superior Eleitoral que cassou o mandato de Cláudio Castro por irregularidades no financiamento de campanha, envolvendo despesas consideradas não declaradas e uso indevido de recursos.

A Corte também determinou a inelegibilidade do ex-governador por oito anos, conforme a legislação eleitoral vigente. Com a decisão, Castro perdeu o mandato e ficou impedido de disputar eleições no período estabelecido pela Justiça Eleitoral. A medida abre caminho para a reconfiguração do cenário político no estado do Rio de Janeiro, com impactos diretos na sucessão estadual.

Veja o vídeo:

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Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 27/03/2026 17:40 / atualizado em 27/03/2026 17:41
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