Conselheiro de Trump sobre Flávio Bolsonaro: "Já ganhou"

Jason Miller e Flávio Bolsonaro (PL) durante conferência conservadora nos EUA - (crédito: Reprodução/Redes sociais: @JasonMiller no X)

Conselheiro político do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, Jason Miller publicou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na corrida ao Palácio do Planalto.

No X, antigo Twitter, Miller postou uma foto com o pré-candidato à Presidência e o chamou de “nosso próximo presidente”. “Já ganhou!”, completou a postagem, escrita em português.

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O encontro de Miller e Flávio se deu no CPAC EUA 2026 (Conservative Political Action Conference – Conferência de Ação Política Conservadora, em tradução livre), considerado o principal fórum internacional do conservadorismo.

No mesmo dia, o conselheiro republicou um vídeo de Flávio que criticava o governo Lula e afirmou: “Flávio Bolsonaro será o próximo Presidente do Brasil”. O vídeo postado pelo senador tinha um trecho de uma fala de Lula durante a cerimônia de sanção do PL Antifacção, em que dizia que “o Brasil será um dos países mais bem respeitados do mundo no crime organizado”.

Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou que a intenção do presidente foi dizer que o Brasil trabalhará para ser o país mais respeitado do mundo no combate ao crime organizado.

O evento também contou com a presença do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro; do deputado estadual Gil Diniz (PL-SP) e do jornalista Paulo Figueiredo. Os encontros se estendem até o sábado (28/3) em Dallas, no estado do Texas. O presidente Donald Trump não comparecerá ao evento pela primeira vez em 10 anos.

Jason Miller é estrategista de comunicação e foi o porta-voz da campanha presidencial de Donald Trump em 2016 e da transição de governo em 2017. Inicialmente, Miller foi anunciado como “futuro Diretor de Comunicações da Casa Branca”, mas deixou o cargo em meio a um escândalo de relacionamento extraconjugal com outra funcionária. O comunicador também foi conselheiro sênior da campanha de reeleição em 2020, a qual Trump foi derrotado pelo democrata Joe Biden, e acompanhou a campanha presidencial de 2024, que elegeu o republicano.

