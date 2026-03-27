Conselheiro de Trump sobre Flávio Bolsonaro: "Já ganhou"

Conselheiro político do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, Jason Miller publicou apoio ao senador Flávio Bolsonaro (PL) na corrida ao Palácio do Planalto.
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No X, antigo Twitter, Miller postou uma foto com o pré-candidato à Presidência e o chamou de “nosso próximo presidente”. “Já ganhou!”, completou a postagem, escrita em português.
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O nosso próximo presidente.— Jason Miller (@JasonMiller) March 27, 2026
Já ganhou!
@FlavioBolsonaro pic.twitter.com/7VelXvv1kk
O encontro de Miller e Flávio se deu no CPAC EUA 2026 (Conservative Political Action Conference – Conferência de Ação Política Conservadora, em tradução livre), considerado o principal fórum internacional do conservadorismo.
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No mesmo dia, o conselheiro republicou um vídeo de Flávio que criticava o governo Lula e afirmou: “Flávio Bolsonaro será o próximo Presidente do Brasil”. O vídeo postado pelo senador tinha um trecho de uma fala de Lula durante a cerimônia de sanção do PL Antifacção, em que dizia que “o Brasil será um dos países mais bem respeitados do mundo no crime organizado”.
Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou que a intenção do presidente foi dizer que o Brasil trabalhará para ser o país mais respeitado do mundo no combate ao crime organizado.
.@FlavioBolsonaro will be the next President of Brazil. https://t.co/hORU05Rv8q— Jason Miller (@JasonMiller) March 26, 2026
O evento também contou com a presença do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro; do deputado estadual Gil Diniz (PL-SP) e do jornalista Paulo Figueiredo. Os encontros se estendem até o sábado (28/3) em Dallas, no estado do Texas. O presidente Donald Trump não comparecerá ao evento pela primeira vez em 10 anos.
Jason Miller é estrategista de comunicação e foi o porta-voz da campanha presidencial de Donald Trump em 2016 e da transição de governo em 2017. Inicialmente, Miller foi anunciado como “futuro Diretor de Comunicações da Casa Branca”, mas deixou o cargo em meio a um escândalo de relacionamento extraconjugal com outra funcionária. O comunicador também foi conselheiro sênior da campanha de reeleição em 2020, a qual Trump foi derrotado pelo democrata Joe Biden, e acompanhou a campanha presidencial de 2024, que elegeu o republicano.