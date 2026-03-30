"Entusiasmo de Caiado inspira um Brasil moderno", diz Ratinho

Corrida eleitoral: Ratinho Jr. deixou a disputa interna do PSD para presidenciável na semana passada - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Após a anúncio do nome do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como pré-candidato do PSD à Presidência da República, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, divulgou nota em que manifesta apoio à decisão da legenda e ressalta o perfil administrativo do aliado.



No texto, Ratinho Jr. afirma que o partido “deu um exemplo do seu compromisso com a democracia” ao conduzir um processo interno de escolha baseado no debate entre os postulantes. Segundo ele, a definição por Caiado reflete a aposta em um nome com experiência de gestão e reconhecimento nacional.

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“O seu entusiasmo em servir é fonte de inspiração para todos aqueles que acreditam num Brasil moderno”, destacou o governador paranaense, ao mencionar áreas como educação e segurança pública entre os pontos fortes da administração do goiano.

A manifestação também incluiu aceno ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que disputou internamente a indicação do partido. Ratinho Jr. reconheceu a atuação do gaúcho, afirmando que ele “reposicionou o Rio Grande do Sul no cenário nacional” ao promover o equilíbrio das contas públicas.

Sem mencionar diretamente a polarização política, o governador do Paraná indicou que a candidatura de Caiado pode representar uma alternativa no cenário eleitoral. “Os brasileiros terão mais uma opção para virarmos a página de um país menos desigual, moderno e sem amarras burocráticas”, concluiu.

Ratinho Jr. havia deixado a disputa interna do PSD nos últimos dias, movimento que contribuiu para consolidar o nome de Caiado como principal aposta da legenda para a corrida ao Palácio do Planalto.