PSD anunciará Caiado como pré-candidato à Presidência

O Partido Social Democrático (PSD) deve anunciar o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, como pré-candidato à Presidência da República nesta segunda-feira (30/3). Conforme apurou a reportagem, o partido realizará coletiva de imprensa às 16h, na sede do partido em São Paulo.
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Fontes disseram ao Correio que Caiado já embarcou na manhã desta segunda para esse anúncio. O governador de Goiás se reuniu na última semana com o presidente do PSD, Gilberto Kassab.
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Internamente, Ronaldo Caiado disputava a pré-candidatura à presidência com os governadores Ratinho Junior (Paraná) e Eduardo Leite (Rio Grande do Sul). Todavia, o governador do Paraná desistiu da candidatura ao Planalto.
Em janeiro deste ano, o governador de Goiás deixou o União Brasil e ingressou no partido de Kassab. Ao anunciar a mudança de partido, Caiado divulgou um vídeo junto com Leite e Ratinho Jr. e disse que "o que sair candidato" entre eles terá o apoio dos demais.
Caiado oficializou a filiação ao Partido Social Democrático (PSD) no dia 14 de março, em evento na cidade de Jaraguá, Goiás. Durante a cerimônia, ele apresentou Daniel Vilela (MDB), vice-governador do estado, como candidato à sucessão no cargo. Caiado se descompatibilizará na terça-feira (31/3), e o vice-governador do estado tomará posse na data.
Anteriormente, Kassab já havia revelado que o partido anunciaria até o fim de março o nome que disputará a Presidência da República nas eleições deste ano.
"O candidato ainda não foi escolhido. O PSD anunciará até o fim deste mês de março quem levará essas propostas como alternativa à polarização, que domina e paralisa a política e a administração brasileira com temas que pouco contribuem para a solução das demandas mais urgentes do Brasil", escreveu o dirigente.
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Amanda S. Feitoza
Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.