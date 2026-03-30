Governo Lula: 44% dos brasileiros avaliam negativamente; 35%, positivamente

A pesquisa BTG Nexus, divulgada nesta segunda-feira (30/3), mostrou que a avaliação do desempenho do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 44% de avaliação negativa.
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O levantamento mostra que 8% dos entrevistados classificaram gestão petista como ruim e 36% como péssimo. Já no campo positivo, 15% afirmaram ser ótimo e 20% bom. No meio do caminho, 21% apontaram como regular.
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A pesquisa ouviu 2.006 eleitores brasileiros, entre os dias 27 e 29 de março; margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.
A situação financeira e econômica também foram avaliadas. Para os brasileiros, 31% afirmam que a situação financeira está ótima (7%)/ boa (24%); e 22% dizem estar ruim (10%)/ péssima (12%). Já quanto à economia, 16% afirmam que está ótima (4%)/ boa (12%) e 53% defendem que está ruim (19%)/ péssima (34%).
A pesquisa também comparou os dois pontos com o governo anterior, de Jair Bolsonaro. Na situação financeira, os brasileiros acreditam que o governo Lula está melhor: 17% defendem estar muito melhor e 22% um pouco melhor, contra 16% avaliando como um pouco pior e 18% muito pior.
No campo da economia, na comparação com o governo de Bolsonaro, 17% avaliaram como muito melhor, 20% como um pouco melhor, 15% como um pouco pior e 31% como muito pior.
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