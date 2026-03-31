"Não se faz educação sem professor", diz Motta em evento com Lula

Ao lado de Lula, Motta afirma que a valorização dos professores é uma condição essencial para o avanço da educação no país - (crédito: Marina Ramos/Camara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a valorização dos professores é uma condição essencial para o avanço da educação no país. A fala foi dita na última segunda-feira (30/3), em evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na ocasião, o parlamentar também defendeu que os investimentos só se concretizam com profissionais fortalecidos em sala de aula.

“Não se faz educação sem professor e professora. Por isso, aprovamos a lei da Carteira Nacional Docente e a Política Nacional de Indução à Docência, para atrair e manter profissionais na sala de aula”, declarou.

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Segundo Motta, a ampliação da conectividade é parte de uma estratégia para garantir acesso igualitário ao ensino. “Cada escola conectada reforça o compromisso de que nenhum estudante fique off-line do futuro”, afirmou.

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O deputado ressaltou ainda que o Congresso aprovou, no último ano, o novo Plano Nacional de Educação, com metas voltadas à expansão do ensino integral, conectividade e financiamento. Também citou a consolidação do Sistema Nacional de Educação, que integra União, estados e municípios.

Entre outras medidas, destacou a lei que altera as regras para escolha de reitores de universidades federais, prevendo a nomeação do candidato mais votado pela comunidade acadêmica. “A medida amplia a autonomia e a independência das instituições”, disse.

Motta mencionou a criação do Instituto Federal do Sertão Paraibano e a aprovação de proposta que garante contribuição previdenciária a bolsistas de pós-graduação, como forma de incentivar a permanência na carreira científica. “Só com educação teremos um país com mais oportunidades”, concluiu.