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Motta faz acordo com líderes e Câmara não terá votação na próxima semana

Houve um consenso devido ao fim da janela partidária, que termina na próxima sexta-feira (3/4)

Após a Semana Santa, a Casa voltará aos trabalhos normais, com retorno das sessões deliberativas e comissões - (crédito: Vanilson Oliveira/CB/DA.Press)
Após a Semana Santa, a Casa voltará aos trabalhos normais, com retorno das sessões deliberativas e comissões - (crédito: Vanilson Oliveira/CB/DA.Press)

O presidente da Câmara Hugo Motta (Republicanos-PB) entrou em um acordo com os líderes partidários da Casa para suspender votações na próxima semana. O motivo é o provável esvaziamento motivado pela última semana da janela partidária, que se encerra na sexta-feira da próxima semana, dia 3 de abril. A informação é da Folha S.Paulo e foi confirmada pelo Correio Braziliense com líderes e parlamentares.

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O consenso veio porque muitos deputados deverão estar fora de Brasília e firmando as novas afiliações nos estados. Houve casos de mais de uma mudança por parlamentar. Por isso, acreditam líderes, foi possível chegar a esse acordo. Após a Semana Santa, a Casa voltará aos trabalhos normais, com retorno das sessões deliberativas e comissões.

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Inclusive, devido à janela, tanto o Senado quanto a Câmara já estão esvaziados esta semana. Na última quarta-feira (25/3), dia em que a maioria das comissões se reúnem, muitas tiveram as sessões canceladas e via-se poucos parlamentares pelos corredores e plenários.

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Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 26/03/2026 10:53 / atualizado em 26/03/2026 10:53
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