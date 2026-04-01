Michelle sobre estado de saúde de Bolsonaro: "Soluço deu uma trégua"

"Galego está bem, na medida do possível", disse Michelle sobre Bolsonaro - (crédito: AFP)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro atualizou o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira (1º/4), por meio de publicação nas redes sociais. Segundo ela, Bolsonaro está bem e sem crise de soluço. “Galego está bem, na medida do possível, bem cuidado e, graças a Deus, o soluço deu uma trégua”, escreveu.

Bolsonaro deixou o hospital na última sexta-feira (27/3). Desde então, ele cumpre a pena de 27 anos e 3 meses de prisão em casa, localizada no bairro Jardim Botânico, em Brasília. O ex-presidente ficou hospitalizado por duas semanas para tratar uma pneumonia bacteriana bilateral.

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A medida foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que autorizou o cumprimento de pena em regime domiciliar por 90 dias, em razão das condições de saúde do ex-presidente. Antes da decisão, ele estava custodiado na unidade prisional conhecida como Papudinha.

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A determinação judicial prevê que o cumprimento da pena ocorra integralmente em sua residência, com uso obrigatório de tornozeleira eletrônica. O despacho também autoriza visitas dos filhos — em dias e horários fixos (quartas e sábados), e de advogados, além de acompanhamento médico contínuo, sem necessidade de comunicação prévia às autoridades, desde que observadas as regras estabelecidas.

Entre as restrições impostas, Bolsonaro está proibido de utilizar telefone celular ou qualquer outro meio de comunicação externa, direta ou indireta. O eventual descumprimento das medidas poderá resultar na revogação do regime domiciliar e no retorno ao regime fechado, ou, caso necessário, à internação em unidade hospitalar do sistema prisional.