Quais os limites da imunidade parlamentar e quando um político pode ser punido?

Debates envolvendo figuras políticas e o Supremo Tribunal Federal (STF) frequentemente trazem de volta uma dúvida comum: até onde vai a imunidade parlamentar? A proteção, garantida pela Constituição, não é um escudo absoluto e possui limites claros que permitem a investigação e até a punição de deputados e senadores.
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A imunidade parlamentar material, como é chamada tecnicamente, garante que os congressistas não sejam processados por suas opiniões, palavras e votos. O objetivo é proteger a liberdade de expressão necessária para o exercício do mandato, permitindo que eles debatam e legislem sem medo de perseguição judicial por suas posições políticas.
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No entanto, essa proteção se restringe aos atos praticados no exercício da função e que tenham relação com ela. Um discurso no plenário da Câmara, por exemplo, está coberto. Já crimes comuns, sem qualquer vínculo com a atividade parlamentar, não entram nessa conta e podem ser investigados normalmente.
Quando um parlamentar pode ser punido?
A principal situação que pode levar à prisão de um deputado ou senador durante o mandato é o flagrante de crime inafiançável, como racismo ou tortura. Nesses casos, os autos da prisão devem ser enviados à respectiva Casa Legislativa (Câmara ou Senado) em até 24 horas para que os parlamentares decidam se mantêm ou não a detenção.
Em investigações envolvendo parlamentares, o STF busca determinar se as ações apuradas configuram algum tipo de crime que extrapola suas funções legislativas. A análise se concentra em saber se os atos podem ser enquadrados como uma infração comum, desconectada da sua atuação como representante eleito.
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A imunidade também não impede a abertura de processos por quebra de decoro parlamentar. Acusações de conduta inadequada podem levar a punições que vão desde uma advertência até a cassação do mandato, decidida pelos próprios colegas de parlamento.
Em resumo, a proteção existe, mas não é ilimitada. Veja as situações em que um parlamentar pode ser responsabilizado:
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Flagrante de crime inafiançável: é a única hipótese que permite a prisão durante o exercício do mandato.
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Crimes comuns: se cometidos antes da diplomação, o processo segue normalmente. Se durante o mandato, a respectiva Casa pode sustar o andamento da ação penal pelo voto da maioria de seus membros.
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Quebra de decoro parlamentar: o processo corre no Conselho de Ética da respectiva Casa e pode resultar na perda do mandato.
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Atos sem relação com o mandato: ações que claramente não têm vínculo com a atividade de parlamentar podem ser investigadas como crimes comuns.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.
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