InícioPolítica
CONGRESSO NACIONAL

Quais os limites da imunidade parlamentar e quando um político pode ser punido?

Saiba até onde vai a proteção legal de deputados e senadores e em quais situações eles podem ser investigados

A imunidade também não impede a abertura de processos por quebra de decoro parlamentar. - (crédito: Leonardo Sá/Agência Senado)
A imunidade também não impede a abertura de processos por quebra de decoro parlamentar. - (crédito: Leonardo Sá/Agência Senado)

Debates envolvendo figuras políticas e o Supremo Tribunal Federal (STF) frequentemente trazem de volta uma dúvida comum: até onde vai a imunidade parlamentar? A proteção, garantida pela Constituição, não é um escudo absoluto e possui limites claros que permitem a investigação e até a punição de deputados e senadores.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A imunidade parlamentar material, como é chamada tecnicamente, garante que os congressistas não sejam processados por suas opiniões, palavras e votos. O objetivo é proteger a liberdade de expressão necessária para o exercício do mandato, permitindo que eles debatam e legislem sem medo de perseguição judicial por suas posições políticas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No entanto, essa proteção se restringe aos atos praticados no exercício da função e que tenham relação com ela. Um discurso no plenário da Câmara, por exemplo, está coberto. Já crimes comuns, sem qualquer vínculo com a atividade parlamentar, não entram nessa conta e podem ser investigados normalmente.

Quando um parlamentar pode ser punido?

A principal situação que pode levar à prisão de um deputado ou senador durante o mandato é o flagrante de crime inafiançável, como racismo ou tortura. Nesses casos, os autos da prisão devem ser enviados à respectiva Casa Legislativa (Câmara ou Senado) em até 24 horas para que os parlamentares decidam se mantêm ou não a detenção.

Em investigações envolvendo parlamentares, o STF busca determinar se as ações apuradas configuram algum tipo de crime que extrapola suas funções legislativas. A análise se concentra em saber se os atos podem ser enquadrados como uma infração comum, desconectada da sua atuação como representante eleito.

A imunidade também não impede a abertura de processos por quebra de decoro parlamentar. Acusações de conduta inadequada podem levar a punições que vão desde uma advertência até a cassação do mandato, decidida pelos próprios colegas de parlamento.

Em resumo, a proteção existe, mas não é ilimitada. Veja as situações em que um parlamentar pode ser responsabilizado:

  • Flagrante de crime inafiançável: é a única hipótese que permite a prisão durante o exercício do mandato.

  • Crimes comuns: se cometidos antes da diplomação, o processo segue normalmente. Se durante o mandato, a respectiva Casa pode sustar o andamento da ação penal pelo voto da maioria de seus membros.

  • Quebra de decoro parlamentar: o processo corre no Conselho de Ética da respectiva Casa e pode resultar na perda do mandato.

  • Atos sem relação com o mandato: ações que claramente não têm vínculo com a atividade de parlamentar podem ser investigadas como crimes comuns.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil

Por Jéssica Andrade
postado em 01/04/2026 07:33 / atualizado em 01/04/2026 07:38
SIGA
x