Bolsonaro precisa passar por cirurgia no ombro, aponta laudo médico

O ex-presidente ficou internado entre os dias 13 e 27 de março para tratar um quadro de pneumonia - (crédito: AFP via Getty Images)

O ex-presidente Jair Bolsonaro precisa ser submetido a uma cirurgia para tratar de dores no ombro. A necessidade de intervenção, assinada pela equipe médica que atende Bolsonaro, foi anexada pelos advogados do ex-presidente na sexta-feira (3/4) ao sistema do Supremo Tribunal Federal (STF). Condenado a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de estado, Jair Bolsonaro cumpre pena em casa.

De acordo com o relatório, a indicação de cirurgia no ombro ocorreu após médicos e fisioterapeutas constatarem dor intensa no ombro associado a uma limitação funcional importante. Ainda segundo o documento, Bolsonaro apresentou dificuldades em realizar movimentos "básicos", como abrir os braços, além de diminuição na força muscular e assimetria entre os dois ombros.

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A equipe médica de Bolsonaro avaliou que a dor no ombro pode ter relação com uma queda sofrida em janeiro por Bolsonaro, quando esteva preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. O documento anexado ao processo do ex-presidente no STF também reforça que ele está em "fase pré-operatória" e realiza sessões de fisioterapia com o objetivo de preparar o corpo a uma futura cirurgia, que ainda não tem data prevista.

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Internação recente

O ex-presidente ficou internado entre 13 e 27 de março para tratar um quadro de pneumonia. Enquanto estava no hospital, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, acatou o pedido dos advogados de Bolsonaro e concedeu a prisão domiciliar humanitária.

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Com a domiciliar, o ex-presidente fica submetido a uma série de ordens como o uso contínuo de tornozeleira eletrônica, a limitação de visitas de familiares, a fiscalização reforçada da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a proibição do uso de redes sociais e de participar de gravações.