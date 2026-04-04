"Galego está há seis dias sem soluços", diz Michelle sobre Bolsonaro

"Galego está há seis dias sem soluços, conseguindo fazer a fisioterapia!", disse Michelle Bolsonaro - (crédito: Alan Santos/PR)

A saúde de Jair Bolsonaro (PL) tem mostrado sinais positivos desde que começou a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses em prisão domiciliar. Neste sábado (4/4), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou nas redes sociais que o ex-presidente não apresenta soluços há seis dias e conseguiu retomar as sessões de fisioterapia.

“Galego está há seis dias sem soluços, conseguindo fazer a fisioterapia! Motivo mais do que suficiente para me alegrar e agradecer ao nosso amado Pai. Um dia abençoado para todos nós!”, declarou Michelle.

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Bolsonaro foi transferido para o regime domiciliar humanitário em 24 de março, logo após receber alta hospitalar, onde passou quase duas semanas internado devido a broncopneumonia bacteriana.

A prisão domiciliar foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, com validade inicial de 90 dias. A decisão veio depois que o procurador-geral da República (PGR) Paulo Gonet manifestou-se favoravelmente ao pedido feito pela defesa do ex-presidente.