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Kátia Abreu filia-se ao PT e reafirma apoio à reeleição de Lula

Ex-senadora e ex-ministra da Agricultura no governo Dilma deixou o PP rumo ao partido do presidente. Ainda não há confirmação sobre candidatura nas eleições de outubro

Uma das possibilidades em discussão é que Kátia Abreu tente voltar ao Senado Federal - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)
Uma das possibilidades em discussão é que Kátia Abreu tente voltar ao Senado Federal - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

A ex-ministra da Agricultura Kátia Abreu oficializou sua filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT) e reforçou o apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A troca de legenda, inclusive, foi articulada pelo próprio Lula. Kátia estava no PP.

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Em nota divulgada nesta segunda-feira (6/4), a ex-ministra afirmou que sua aproximação com Lula teve início em 2014, quando apoiou a reeleição da então presidente Dilma Rousseff (PT).

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“Filiei-me ao PT para oficializar meu apoio à reeleição do presidente Lula. Essa aproximação começou ainda em 2014, quando apoiei a reeleição da presidente Dilma. São 12 anos de uma relação construída com respeito mútuo, lealdade e compromisso com o Brasil”, escreveu Kátia.

Então no MDB, ela foi indicada em 2015 por Dilma para o Ministério da Agricultura e Pecuária, que comandou até o impeachment da petista, em 2016. Contrariando a direção do partido, liderada por Michel Temer, Kátia esteve entre os principais defensores de Dilma, criticando duramente seu afastamento do cargo.

A decisão de se filiar ao PT foi oficializada neste final de semana, no Tocantins. Em postagem nas redes sociais, o diretório petista em Tocantins afirmou que a mudança é um “gesto de maturidade política”, e que a ex-ministra vai fortalecer a articulação no estado.

“Kátia chega para somar sua experiência administrativa e política ao projeto de reeleição do presidente Lula e ao fortalecimento das bases partidárias no Tocantins. Seja bem-vinda, companheira!”, disse o diretório. Kátia se filiou ao lado do ex-senador petista Donizeti Nogueira.

Kátia Abreu ainda não confirmou se vai concorrer a algum cargo em outubro. Uma das possibilidades em discussão é que ela tente voltar ao Senado Federal.

Aliada, mas com rejeição no PT

A filiação da ex-ministra, porém, desagrada parte da militância petista. Ela tem um histórico de atuação pela direita, e foi opositora declarada de Lula durante o primeiro mandato. Além disso, é representante de grandes produtores rurais, com embates abertos com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), ligado ao PT. 

Kátia Abreu já foi filiada a diversos partidos, como MDB, PSD, DEM, e PFL. Em 2018, no PDT, foi vice na chapa de Ciro Gomes à Presidência da República. Depois, em 2020, filiou-se ao PP.

Ela é mãe do senador Irajá Silvestre (PSD-TO), que tentará a reeleição, e do ex-vereador Iratã Abreu, agora filiado ao PSDB, que tentará uma caga na Câmara dos Deputados.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 06/04/2026 16:19 / atualizado em 06/04/2026 16:23
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