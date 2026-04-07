Fim da escala 6x1: senador mineiro desafia direita e pede aprovação já

Mesmo opositor de Lula, Cleitinho apoia publicamente alguns projetos do presidente - (crédito: Reprodução/Instagram)

O senador Cleitinho (Republicanos-MG), pré-candidato ao governo de Minas Gerais, voltou a defender o fim da escala 6x1, projeto do governo Lula (PT), em post nesta segunda-feira (6/4). Contudo, boa parte dos apoiadores do parlamentar criticou a postura.

No vídeo, Cleitinho pediu que os seguidores batam “recorde de compartilhamento” e pressionem os deputados federais e senadores para aprovar a medida ainda neste ano, com a instituição da escala 5x2 e sem redução salarial.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Essa pauta aqui é humana. Não é nem de esquerda, nem de direita. Tem trabalhador que faz essa maldita escala 6x1, de direita e de esquerda”, destacou.

Reação dos seguidores

Nos comentários da publicação, muitos seguidores reagiram negativamente. A maioria das críticas argumenta que o fim da escala 6x1 seria prejudicial aos empresários.

“Medida populista, e o gerador de empregos? Não reduz salário e ainda precisa contratar outro colaborador, conta não fecha”, escreveu um seguidor.

“Você acha que os empresários vão aguentar? Vai ter desemprego em massa, você vai ver. E você fazendo propaganda eleitoral para o Lula, meu Deus”, diz outro comentário.

O deputado federal Luiz Lima (Novo-RJ) também reagiu negativamente ao post, escrevendo: “A mesma promessa da Picanha? Reduzir o tempo de trabalho sem redução salarial? Cara pálida, vai aumentar o desemprego e a informalidade. Cleitinho, converse com o comércio da esquina, meu amigo, com um restaurante que já está no sufoco para manter os salários em dia… Como irão contratar mais pessoas?”.

“Você está me decepcionando demais”, completou outro seguidor.