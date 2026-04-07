Relator da CPI do Crime Organizado pede prorrogação de 60 dias

O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), afirmou nesta terça-feira (7/4) que buscará a prorrogação dos trabalhos do colegiado por mais 60 dias. A solicitação será discutida em reunião com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ainda hoje.

De acordo com o parlamentar, o pedido já foi formalizado e aguarda despacho da Presidência para ser publicado oficialmente. A extensão do prazo é considerada estratégica para garantir a continuidade das investigações, que têm como foco a expansão de facções criminosas e milícias no Brasil, além de possíveis vínculos dessas organizações com setores da economia formal.

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Durante a 17ª reunião da CPI, realizada nesta terça-feira, o colegiado ouviu o secretário nacional de Políticas Penais, André de Albuquerque Garcia. Na ocasião, Alessandro Vieira destacou que o encontro com Alcolumbre, previsto para a tarde, será decisivo para definir o futuro imediato da comissão.

Segundo o relator, a reunião poderá resultar tanto na prorrogação das atividades quanto na confirmação do encerramento da CPI já na próxima semana. “Teremos essa reunião hoje, a partir das 14h30, para quem sabe assim termos a prorrogação ou mesmo sabermos se a CPI será encerrada na próxima semana”, declarou.

Apesar da incerteza quanto à continuidade dos trabalhos, o senador assegurou que, mesmo sem a ampliação do prazo, a comissão apresentará um relatório final consolidado com os resultados das investigações realizadas até o momento. “Se for encerrada na próxima semana, será feita com o relatório completo, apresentando os fatos que pudemos apurar”, afirmou.

A possibilidade de prorrogação também recebeu apoio de outros integrantes da comissão. O senador Eduardo Girão (Novo-CE) manifestou expectativa por uma decisão favorável da Presidência do Senado. “Espero que hoje tenhamos uma decisão de bom senso para a prorrogação dos trabalhos”, disse.

A CPI do Crime Organizado foi instaurada com o objetivo de aprofundar investigações sobre a atuação e o fortalecimento de grupos criminosos no país, tema que tem mobilizado autoridades e gerado preocupação diante de sua complexidade e alcance nacional.