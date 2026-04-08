Pesquisa indica empate de Lula e Flávio Bolsonaro no 2º turno

O levantamento revela um quadro de equilíbrio técnico em um confronto direto com o senador Flávio Bolsonaro - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado e Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil)

A nova pesquisa Meio/Ideia, divulgada nesta quarta-feira (8/4), mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL) está empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL) na simulação de 2º turno. O petista, no entanto, mantém vantagem numérica na maioria dos cenários com outros nomes da direita.

No primeiro cenário, Flávio Bolsonaro aparece com 45,8% das intenções de voto, enquanto Lula registra 45,5%. O desempenho do senador indica crescimento consistente desde janeiro, quando tinha 36% em simulações de segundo turno. Brancos e nulos somam 6,6%, enquanto os indecisos representam 2,1%. Considerando a margem de erro de 2,5 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

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A pesquisa também projetou o desempenho de outros nomes da direita em confrontos diretos contra o atual mandatário. Em uma disputa contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado, Lula aparece com 45% das intenções de voto, frente a 39% do adversário. Nesse caso, brancos e nulos chegam a 12%, e os indecisos são 4%.

Em uma eventual disputa contra o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Lula soma 44,7%, contra 38,7% do oponente. O índice de eleitores que não sabem em quem votar atinge 9,3%, o maior entre os cenários analisados, enquanto brancos e nulos totalizam 7,3%.

O levantamento também incluiu nomes menos consolidados no cenário nacional. Contra Renan Santos, Lula venceria por 45% a 26,4%, em um cenário com elevado índice de votos brancos e nulos, que chega a 20%. Já em um confronto com Aldo Rebelo, o presidente registra seu melhor desempenho: 46%, contra 22,6% do adversário, com 21% de brancos e nulos.

A pesquisa Meio/Ideia ouviu 1.500 eleitores por telefone em todo o país. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00605/2026-BRASIL.