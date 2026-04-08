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900 mil ataques à imprensa foram registrados em 2025, segundo Abert

Além disso, houve 66 casos de violência não letal a repórteres e veículos

Lima e Silva na cerimônia de lançamento do protocolo:
Lima e Silva na cerimônia de lançamento do protocolo: "Polarização fez do jornalista um alvo prioritário" - (crédito: Ailton de Freitas/ MJSP)

Em 2025, houve cerca de 900 mil ataques à imprensa no ambiente digital, o que dá uma média de quase 2,5 mil por dia e representa um aumento próximo de 30% em relação a 2024 — quando foram registrados em torno de 700 mil casos. Além disso, no ano passado, aconteceram 66 episódios de violência não letal contra jornalistas e veículos de comunicação, que atingiram ao menos 80 profissionais. Tais números fazem parte do levantamento divulgado ontem pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), data em que se celebrou o Dia do Jornalista no Brasil.

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No caso da violência não letal, houve queda em relação a 2024, mas os números mostram que a cada cinco dias ocorreu ao menos um episódio. A violência física voltou a liderar as ocorrências de ataques a jornalistas (39% dos casos). Foram 26 episódios, com crescimento tanto no número de registros quanto no de vítimas. A maior parte das agressões ocorreu na Região Sudeste (38%), seguida pelo Centro-Oeste e pelo Nordeste.

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O perfil dos principais agressores é de políticos e ocupantes de cargos públicos, seguidos por torcedores de clubes de futebol e integrantes de organizações esportivas. Profissionais de televisão foram os mais atingidos, reflexo da exposição em coberturas de rua e transmissões ao vivo.

Além das agressões físicas, o relatório aponta aumento significativo de intimidações — 10 casos registrados, alta de 40% em relação a 2024. Também houve denúncias de ameaças de morte, detenções e episódios de censura — neste último caso, houve crescimento de 57%. Em diversas regiões do país, equipes de reportagem foram impedidas de trabalhar.

No ambiente digital, o levantamento da empresa Bites, especializada em análise de dados, observa que expressões depreciativas voltaram a circular com força, associando o jornalismo a termos como "lixo" e "golpista". Parte disso foi impulsionada por bolsonaristas irritados com a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e com os desdobramentos da tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023.

Nesse ambiente, surge uma nova preocupação: o uso de inteligência artificial para amplificar campanhas de desinformação. As principais plataformas passaram a integrar o ecossistema da disputa narrativa, sendo utilizadas tanto para consulta quanto para manipulação de conteúdo.

Para o presidente-executivo da Abert, Cristiano Lobato Flôres, o avanço da inteligência artificial representa um novo risco, especialmente em períodos eleitorais. Ele observa que já há indícios do uso dessas tecnologias para distorcer conteúdos, alterar falas de jornalistas e criar campanhas de desinformação.

"Podemos ver um aumento dos ataques virtuais em 2025 com a utilização das plataformas de inteligência artificial. É onde você consegue organizar campanhas de desacreditação do trabalho da imprensa e que você também consegue fazer utilização tecnológica com modulação de voz, alterando a realidade e o contexto de matérias jornalísticas", advertiu.

Flôres ressalta, porém, que o cenário reforça a posição do jornalismo profissional. Isso porque cresce a demanda por informação verificada e contextualizada, especialmente nas campanhas eleitorais, quando o eleitor depende diretamente da cobertura jornalística para formar opinião.

Protocolo de proteção

Por conta do ambiente de agressão à imprensa, o governo federal anunciou, também ontem, um novo protocolo para investigação de crimes contra jornalistas, que prevê proteção imediata às vítimas e a seus parentes, qualificação de procedimentos, produção e proteção de provas e escuta qualificada das vítimas. A ideia é garantir celeridade aos casos, protegendo a liberdade de expressão e o sigilo das fontes durante a investigação.

"Vivemos um tempo em que a desinformação circula em massa nas redes sociais. Narrativas falsas, fabricadas, competem de igual para igual com fatos verificados. A polarização ideológica transformou o jornalista em alvo prioritário", afirmou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva.

O governo também prepara um decreto para criar medidas de proteção às mulheres nas redes sociais, prevendo a responsabilização das plataformas em casos de campanhas coordenadas de ataque e divulgação de conteúdos impróprios, como fotos e vídeos íntimos ou montagens feitas com inteligência artificial. Segundo Lima e Silva, a proposta terá foco naquelas que são politicamente expostas, como candidatas, ocupantes de cargos públicos e integrantes da imprensa.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Danandra Rocha e Victor Correia
postado em 08/04/2026 03:55
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