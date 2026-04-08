Flávio Bolsonaro anuncia Soraya Santos como candidata ao TCU

O senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou nesta quarta-feira (8/4) a deputada federal Soraya Santos (PL-RJ) como candidata à vaga aberta no Tribunal de Contas da União (TCU). A indicação ocorre às vésperas do início das sabatinas na Câmara, previstas para quinta-feira (9), com votação marcada para terça-feira (14).

Durante coletiva de imprensa, Flávio afirmou que a escolha da parlamentar responde à demanda por maior presença feminina em cargos de comando. Segundo ele, o partido busca “fazer a sua parte” ao apresentar um nome com experiência e articulação política para a Corte de Contas.



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O senador também indicou que a estratégia, neste momento, será buscar consenso entre candidaturas fora do campo governista. “Com várias candidaturas, pode haver divisão que favoreça outro nome. Vamos trabalhar para construir unidade”, disse. Ele ainda negou qualquer possibilidade de acordo com o PT na disputa. “Não faço acordo com o PT. Ponto final”, afirmou.



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Nos bastidores, Flávio avalia que o governo tenta ampliar o número de candidaturas para fragmentar votos no plenário. Diante disso, a orientação é intensificar o diálogo com outros postulantes nos próximos dias, em busca de convergência política antes da votação.

Além de Soraya, a eleição conta com outros nomes já colocados na disputa, como o do deputado Elmar Nascimento (União-BA), que articula apoio entre partidos do Centrão, o do deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR), com trânsito entre diferentes bancadas, e o do deputado Odair Cunha (PT-MG), apontado como candidato do governo e apoiado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta. A disputa deve se intensificar até a votação em plenário na próxima semana.