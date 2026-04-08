Martha Graeff, ex de Vorcaro, se pronuncia em vídeo: "Atrocidade"

Em publicação feita nas redes sociais, Martha fez um desabafo sobre toda a situação - (crédito: Reprodução/Instagram/@marthagraeff)

A ex-companheira de Daniel Vorcaro, a influenciadora Martha Graeff, foi às redes sociais nesta quarta-feira (8/4) para se pronunciar sobre diferentes detalhes acerca do envolvimento com o ex-banqueiro. Esta foi a primeira vez em que a influenciadora falou abertamente sobre o relacionamento com o antigo dono do Banco Master.

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Em publicação feita nas redes sociais, Martha fez um desabafo sobre toda a situação. Primeiro, a influencer salientou que, ao contrário do que é dito de forma recorrente na internet, só há "uma verdade, e ela é absoluta". Ela ainda afirmou ter sido "linchada" e "vulgarizada".

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"Não é para tentar convencer ninguém, nem para responder aos milhares de comentários na internet. Mas porque essa sempre foi quem eu sou, alguém que se posiciona. E agora, mais do que nunca, sinto que é importante contar exatamente o que aconteceu. Fui linchada, vulgarizada e sofri uma violência sem tamanho. É muito triste ver outras mulheres, que levantam bandeiras, usarem essa situação para ganhar engajamento. Isso me machuca profundamente", afirmou.

Em seguida, Martha relembrou o momento de fragilidade vivido por ela, há dois anos, durante o começo do relacionamento com Vorcaro. À época, havia saído há pouco tempo de um casamento de 13 anos. Conforme explicou, e reforçou, a influenciadora também não sabia de nenhum detalhe que envolviam os escândalos fiscais protagonizados pelo ex-banqueiro.

"Na época, ele não era uma pessoa investigada. Não sabia de nada, assim como ninguém sabia. Não sou investigada, nem acusada de nada. Meu patrimônio é o mesmo de dois anos atrás. Não ganhei mansão, carro ou qualquer outro benefício", destacou.

"E sobre o vazamento ilegal de mensagens íntimas entre uma mulher e um namorado, entre uma mulher e um noivo. Isso foi uma atrocidade. Isso foi uma covardia e foi para desviar o foco de quem realmente importava, de quem realmente deveria estar respondendo por coisas que fizeram e colocaram o foco em quem? Em uma mulher que não tinha nada a ver com essa situação", acrescentou.

Assista ao vídeo publicado por Martha Graeff nas redes sociais:

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