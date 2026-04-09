Coaf aponta repasse de R$ 27,2 milhões do Banco Master ao Metrópoles

Documento do Coaf aponta indícios de movimentações financeiras consideradas atípicas do Banco Master, incluindo transferências imediatas dos valores para empresas vinculadas ao empresário Luiz Estevão - (crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) colocou sob suspeita repasses de R$ 27,2 milhões feitos pelo Banco Master ao site de notícias Metrópoles entre 2024 e 2025.

Conforme divulgado pelo jornal O Estado de S. Paulo, o documento aponta indícios de movimentações financeiras consideradas atípicas, incluindo transferências imediatas dos valores para empresas vinculadas ao empresário Luiz Estevão.



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Segundo o Coaf, os recursos enviados pelo banco foram, em parte, rapidamente direcionados a outras companhias do mesmo grupo familiar, como Madison Gerenciamento S/A, Sense Construções e Participações S/A e Macondo Construções e Participações S/A. O órgão avalia que esse padrão “pode configurar possível movimentação de recursos em benefício de terceiros”, o que acendeu alertas no sistema de monitoramento financeiro.



As comunicações foram feitas pela Caixa Econômica Federal, que também identificou incompatibilidade entre o volume movimentado e o faturamento médio mensal da empresa Metrópoles Marketing e Propaganda LTDA. O relatório ainda classifica os aportes do Banco Master como “inusitados”, destacando operações com crédito seguido de débito imediato, prática frequentemente associada a tentativas de dispersão de recursos.

Entre o período analisado, o banco aparece como principal fonte de receita do veículo em 2025, com transferências que chegaram a R$ 5,7 milhões em operações isoladas. Apesar de os repasses terem começado em janeiro daquele ano, a justificativa apresentada por Estevão é de que os valores se referem ao patrocínio do Will Bank para a transmissão da Série D do Campeonato Brasileiro.



A competição teve início em 19 de abril de 2025, mas a exibição da marca do patrocinador nas transmissões e nos estádios só começou meses depois. O acordo para transmissão dos jogos foi anunciado apenas em julho, e a presença da marca nas placas de publicidade ocorreu a partir da 14ª rodada, no fim daquele mês, mais de três meses após o início do torneio e cerca de seis meses depois dos primeiros repasses financeiros.



Além do patrocínio, houve negociação de naming rights, que rebatizou a competição como “Brasileirão Série D Will Bank”. Foi a primeira vez que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comercializou esse tipo de direito para o torneio.



Ao Estado de S. Paulo, Luiz Estevão defendeu a legalidade das operações e afirmou que os valores recebidos são compatíveis com o mercado. Segundo ele, os montantes poderiam ter sido ainda maiores, não fosse a interrupção dos pagamentos após a liquidação do Banco Master pelo Banco Central. "O dinheiro que eu recebi passa a ser meu e faço com ele o que eu quiser", declarou.