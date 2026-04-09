InícioPolítica
JUSTIÇA ELEITORAL

Cármen Lúcia antecipa troca de comando no TSE para estabilidade eleitoral

Ministra marcou eleição sucessória para 14 de abril; Kassio Nunes Marques deve assumir a presidência em maio para garantir transição administrativa sem "atropelos"

Cármen Lúcia antecipa troca no TSE visando estabilidade para as eleições - (crédito: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)
Cármen Lúcia antecipa troca no TSE visando estabilidade para as eleições - (crédito: Alejandro Zambrana/Secom/TSE)

A presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministra Cármen Lúcia, anunciou nesta quinta-feira (9/4) que irá antecipar a sucessão na presidência da Corte. A eleição para referendar os novos dirigentes — ministros Kassio Nunes Marques na presidência e André Mendonça como vice, pelo princípio de antiguidade — foi marcada para o dia 14 de abril.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O objetivo central da medida é garantir uma transição administrativa estável e sem “atropelos” para a organização das Eleições Gerais de 2026, permitindo que a nova gestão nomeie equipes e assessores com antecedência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A antecipação interrompeu um mandato que poderia seguir até o dia 3 de junho, data limite para Cármen Lúcia no comando da presidência da Justiça Eleitoral. Com a nova organização, a posse dos sucessores fica para maio.

Apesar de deixar a presidência antecipadamente, o período da magistrada como ministra da Corte se estende até agosto, mas ela indicou que poderá deixar o Tribunal após concluir o processo de transição.

Cármen justificou a decisão se baseando no interesse público e na eficiência administrativa. “Pela minha parte, que não me apego a cargos, tenho enorme trabalho a realizar no STF e na acumulação de 2 cargos especialmente na função da presidência, tendo presidido eleições em 2024, há sempre esse tempo dividido entre os 2 gabinetes”, destacou.

Para ela, mudanças de comando muito próximas à data do pleito podem comprometer a segurança e a transparência do processo. Ela defende que a preparação das eleições deve ocorrer de forma “regular” e sem “afobação”.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Iago Mac Cord
postado em 09/04/2026 12:08 / atualizado em 09/04/2026 12:25
SIGA
x