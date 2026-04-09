Fachin cumpre agenda no Rio de Janeiro para tratar de Direitos Humanos

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin, participa nesta sexta-feira (9/4), no Rio de Janeiro, de uma série de eventos, organizado pelo Observatório de Direitos Humanos (ODH).

Leia também: Dino pede vista em julgamento sobre eleições no RJ e aguarda acórdão do TSE



A agenda inclui uma reunião dedicada ao atendimento de vítimas de violência de Estado no Sistema de Justiça, que acontece no Palácio da Justiça do Rio.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Fachin também participará do lançamento nacional “Horizontes Culturais”, estratégia do Plano Pena Justa para ampliar o acesso à cultura no sistema prisional. O plano contribui com políticas de segurança pública.



Leia também: PL amplia articulação e testa nome do Nordeste para vice de Flávio Bolsonaro

O ministro ainda participa de evento que prevê um acordo de cooperação técnica com a Fiocruz e ainda de um encontro com representantes de instituições nacionais e internacionais para discutir o acesso à saúde no sistema prisional.