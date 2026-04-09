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AGENDA NACIONAL

Fachin cumpre agenda no Rio de Janeiro para tratar de Direitos Humanos

Ministro participa de uma série de eventos relacionados aos Direitos Humanos

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Edson Fachin, participa nesta sexta-feira (9/4), no Rio de Janeiro, de uma série de eventos, organizado pelo Observatório de Direitos Humanos (ODH).

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A agenda inclui uma reunião dedicada ao atendimento de vítimas de violência de Estado no Sistema de Justiça, que acontece no Palácio da Justiça do Rio.

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Fachin também participará do lançamento nacional “Horizontes Culturais”, estratégia do Plano Pena Justa para ampliar o acesso à cultura no sistema prisional. O plano contribui com políticas de segurança pública.

O ministro ainda participa de evento que prevê um acordo de cooperação técnica com a Fiocruz e ainda de um encontro com representantes de instituições nacionais e internacionais para discutir o acesso à saúde no sistema prisional.

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Vanilson Oliveira

Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela UFPB, pós-graduado em Comunicação Digital pelo Inst.de Posgrado de Madri e com MBA em Marketing pela Estácio de Sá.

Por Vanilson Oliveira
postado em 09/04/2026 18:54
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