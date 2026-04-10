Lula defende educação feminina: "Estudem para viverem com quem quiserem"

Lula fala às mulheres, durante inauguração de centro de pesquisa na Universidade do ABC. - (crédito: Foto: Francisco Artur de Lima /CB/Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) destacou, nesta sexta-feira (10/4), a importância do ingresso de mulheres no ensino superior. Durante discurso na inauguração de uma unidade de fomento à pesquisa na Universidade Federal do ABC (UFABC), o presidente afirmou que a qualificação é essencial para garantir que mulheres tenham autonomia para definir os rumos de suas próprias vidas.

“A gente quer que as mulheres estudem para vocês viverem com quem quiserem, e não para viver com ninguém a troco de um prato de comida ou de um aluguel. Vivam com quem quiserem”, defendeu Lula, sob aplausos de mulheres que o assistiam no campus da UFABC, em Santo André (SP).

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O discurso, que associou a independência feminina à educação como forma de autonomia, ocorreu um dia após o presidente sancionar uma lei que prevê o uso de tornozeleira eletrônica para monitorar agressores de mulheres. O monitoramento será integrado ao sistema “Alerta Mulher Segura”, que aciona as forças de segurança e envia alerta à vítima, por meio de relógio ou botão de emergência, caso o agressor se aproxime indevidamente.

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Em seu discurso no ABC, o presidente também defendeu investimentos do governo federal no programa Pé-de-Meia, que prevê incentivos de R$ 200 a alunos do Ensino Médio para o término do Segundo Grau escolar. “Caro é se tivermos jovens abandonando a escola. Então, não tem custo para investimento em educação. O que custa mais (ao estado) é não fazer o que precisa fazer”, completou o presidente.

Agenda e ida a São Paulo

Segundo informações do Planalto, as obras para o centro de pesquisa na UFABC tiveram investimentos de mais de R$ 155,7 milhões oriundos do Programa de Aceleração e Crescimento (PAC). Segundo o professor Dácio Matheus, reitor da UFABC, o centro de pesquisa — denominado unidade Tamanduatehy — será destinado a pesquisas nas áreas de engenharia.

Além do reitor universitário, acompanharam Lula na inauguração do centro de pesquisa os ministros Míriam Belchior (Casa Civil), Leonardo Barchini (Educação) e Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência da República).

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A agenda no ABC paulista, que inclui Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, marca a terceira visita oficial do presidente ao estado de São Paulo em pouco mais de um mês.

No mês passado, Lula participou, na capital paulista, da Caravana Federativa, onde lançou a candidatura do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad ao governo do estado nas eleições de outubro. Ainda em março, o presidente também esteve no anúncio da instalação da fábrica de trens da chinesa CRRC.

Nesta sexta, horas antes de inaugurar um laboratório universitário no ABC paulista, Lula visitou o Centro de Ensino, Simulação e Inovação do Instituto do Coração (InCor), em São Paulo. Na ocasião, destacou a necessidade de ampliar o acesso a tecnologias médicas e valorizar a saúde pública como instrumento de justiça social.