Lula inaugura laboratório universitário no ABC paulista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inaugura, na tarde desta sexta-feira (10/3), uma unidade de fomento à pesquisa no campus Santo André da Universidade Federal do ABC (UFABC). Com mais de 21 mil metros quadrados de área construída e investimento total de R$ 155,7 milhões, o centro — denominado unidade Tamanduatehy — será voltado a pesquisas na área de engenharia, segundo o reitor da instituição, Dácio Matheus.

A agenda no ABC paulista, que inclui Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, marca a terceira visita oficial do presidente ao estado de São Paulo em pouco mais de um mês.



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No mês passado, Lula participou, na capital paulista, da Caravana Federativa, onde lançou a candidatura do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad ao governo do estado nas eleições de outubro. Ainda em março, o presidente também esteve no anúncio da instalação da fábrica de trens da chinesa CRRC.

Nesta sexta-feira, horas antes de inaugurar um laboratório universitário no ABC paulista, Lula visitou o Centro de Ensino, Simulação e Inovação do Instituto do Coração (InCor), em São Paulo. Na ocasião, destacou a necessidade de ampliar o acesso a tecnologias médicas e valorizar a saúde pública como instrumento de justiça social.