Datafolha: Lula empata com Flávio e disputa aumenta no 2º turno

Paraná Pesquisas: Lula e Flávio Bolsonaro estão empatados no 1º e 2º turnos - (crédito: Ricardo Stuckert / PR e Andressa Anholete/Agência Senado)

Uma nova pesquisa do instituto Datafolha revelou um cenário mais competitivo na disputa presidencial, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva perdendo a vantagem que mantinha em simulações de segundo turno. Os dados indicam empate técnico com possíveis adversários e, pela primeira vez, vantagem numérica de Flávio Bolsonaro sobre o atual mandatário.

No cenário em que enfrenta Flávio Bolsonaro, Lula aparece com 45% das intenções de voto, contra 46% do senador. Apesar da diferença, o resultado configura empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Já nas simulações contra Ronaldo Caiado e Romeu Zema, o presidente registra 45%, enquanto ambos os adversários atingem 42%, também dentro da margem.

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O levantamento ouviu 2.004 eleitores em 137 municípios entre os dias 7 e 9 de abril e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-03770/2026. Esta é a primeira rodada após a consolidação de nomes considerados pré-candidatos, incluindo a entrada de Caiado na disputa.

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Os dados indicam uma disputa concentrada entre nomes posicionados em polos opostos do espectro político. Caiado foi o candidato que mais cresceu em relação à pesquisa anterior, reduzindo significativamente a diferença para Lula — de dez pontos para apenas três. Flávio Bolsonaro também apresentou crescimento, enquanto Zema aparece pela primeira vez no cenário testado.

Esse movimento sugere a consolidação de candidaturas à direita, reduzindo o espaço para alternativas de centro. Os três nomes disputam um eleitorado semelhante, o que reforça a tendência de polarização.