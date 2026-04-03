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Eleições 2026

Rejeição de Lula atinge 50,6%, mostra pesquisa de opinião

A pesquisa realizada em conjunto pela AtlasIntel e a consultoria Arko Advice mostrou a rejeição dos candidatos e os motivos

O levantamento também mediu a intensidade da rejeição. Lula marcou 53 pontos de rejeição e 35 de simpatia contra os 52 pontos de rejeição e 34 de simpatia de Flávio - (crédito: CB)
O levantamento também mediu a intensidade da rejeição. Lula marcou 53 pontos de rejeição e 35 de simpatia contra os 52 pontos de rejeição e 34 de simpatia de Flávio - (crédito: CB)

A pesquisa da AtlasIntel, em parceria com a Arko Advice, mostrou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 50,6% de rejeição entre o eleitorado. Lula foi avaliado com alguns nomes como Flávio Bolsonaro (24%) e Ronaldo Caiado (0%).

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O levantamento também mediu a intensidade da rejeição. Lula marcou 53 pontos de rejeição e 35 de simpatia contra os 52 pontos de rejeição e 34 de simpatia de Flávio. PL e PT empataram em ambos os quesitos, com 52 e 23 respectivamente.

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Entre os motivos marcados por quem não votaria em Lula de jeito nenhum, os cinco mais votados foram: Envolvido/ conivente com corrupção (85,9%); quer a população dependente do Estado (45,7%); representa um projeto de poder autoritário/antidemocrático (33,2%); não foi um bom presidente (29,9%); e não prioriza os verdadeiros problemas do país (21%).

Já quem não vota de jeito nenhum em Flávio Bolsonaro elencou: não quero um governo parecido com o de Jair Bolsonaro (74,4%); envolvido/conivente com corrupção (62,7%); representa um projeto de poder autoritário/antidemocrático (47,2%); oportunista/age por conveniência (31,5%); e não prioriza os verdadeiros problemas do país (28,8%).

O levantamento ouviu 4.224 pessoas em todas as cinco regiões do Brasil, tem 95% de confiança com margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Registro no TSE: BR-06058/2026.

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Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 03/04/2026 11:00 / atualizado em 03/04/2026 12:13
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