InícioPolítica
Eleições 2026

Datafolha: disputa entre Lula e Flávio intensifica; Zema e Caiado influenciam cenário

Outros nomes testados apresentam desempenho mais modesto. Ronaldo Caiado registra 5% das intenções, enquanto Romeu Zema aparece com 4%

Romeo Zema; Ronaldo Caiado; Luíz Inácio Lula da Silva; Flávio Bolsonaro - (crédito: Reprodução)
Romeo Zema; Ronaldo Caiado; Luíz Inácio Lula da Silva; Flávio Bolsonaro - (crédito: Reprodução)

As projeções mais recentes do cenário eleitoral apontam para uma disputa cada vez mais equilibrada e com forte tendência de definição apenas no segundo turno. Considerando os votos válidos — critério utilizado pela Justiça Eleitoral brasileira — o presidente Luiz Inácio Lula da Silva soma 45% das intenções, enquanto seus adversários alcançam, juntos, 55%. Para garantir a vitória, é necessário obter pelo menos 50% mais um dos votos válidos, o que, neste momento, reforça a probabilidade de uma segunda rodada de votação.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Na simulação de primeiro turno, Lula mantém a liderança com 39% das intenções de voto. O senador Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 35%, após avançar dois pontos percentuais em relação ao levantamento anterior. A diferença entre os dois candidatos se aproxima do limite da margem de erro, indicando uma tendência de empate técnico.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Outros nomes testados apresentam desempenho mais modesto. Ronaldo Caiado registra 5% das intenções, enquanto Romeu Zema aparece com 4%. Entre os entrevistados, 10% declararam voto em branco ou nulo, e 4% afirmaram ainda não saber em quem votar.

Na pesquisa espontânea — quando os nomes dos candidatos não são apresentados — Lula também lidera, com 26%, seguido por Flávio Bolsonaro, que cresceu de 12% para 16%.

Rejeição elevada evidência polarização

Os índices de rejeição reforçam um cenário de forte polarização entre os principais nomes da disputa. Lula é rejeitado por 48% dos entrevistados, enquanto Flávio Bolsonaro registra rejeição de 46%. Ambos também apresentam elevado grau de conhecimento entre o eleitorado, com 99% e 93%, respectivamente.

Em contraste, Caiado e Zema apresentam rejeição significativamente menor — 16% e 17% —, mas ainda enfrentam menor visibilidade. Mais da metade dos eleitores afirma não conhecer os dois governadores. O levantamento indica que Lula mantém maior apoio entre eleitores de menor renda e escolaridade, além de forte presença na região Nordeste. Nesse recorte, o presidente alcança 50% entre os menos instruídos, 44% entre os mais pobres e 55% entre nordestinos.

Mesmo com a liderança no primeiro turno, o cenário geral aponta para uma disputa mais competitiva, marcada pelo crescimento de adversários e pela consolidação de uma eleição polarizada, com perspectiva de definição apenas em um eventual segundo turno.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Fernanda Strickland

Repórter

Formada em jornalismo na Universidade Paulista (UNIP). É repórter de economia do Correio Braziliense desde 2020. Participou do Estágio de Correspondentes de Assuntos Militares (ECAM) 2019. Já passou pelas assessorias de comunicação da Embrapa e do IFB.

Por Fernanda Strickland
postado em 11/04/2026 16:26 / atualizado em 11/04/2026 16:31
SIGA
x