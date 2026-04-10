Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio

A berinjela é um ingrediente incrivelmente versátil na cozinha, capaz de se adaptar a uma ampla variedade de pratos e estilos culinários. Sua textura única e sabor suave permitem que seja utilizada em preparações simples ou mais elaboradas. A seguir, confira 7 receitas especiais para deixar suas refeições mais saborosas!

1. Lasanha de berinjela

Ingredientes

3 berinjelas cortadas em fatias finas no sentido do comprimento

400 g de carne moída

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

500 ml de molho de tomate

200 g de queijo muçarela ralado

Sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Azeite para grelhar

Modo de preparo

Grelhe as fatias de berinjela em uma frigideira com um fio de azeite, em fogo baixo, virando para dourar dos dois lados. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Na mesma panela, refogue a cebola e o alho até dourar. Acrescente a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Adicione o molho de tomate e cozinhe por cerca de 10 minutos.

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Em um refratário, comece com uma camada de molho de tomate no fundo. Coloque uma camada de berinjela, cubra com molho e polvilhe com queijo muçarela. Repita as camadas até os ingredientes acabarem, finalizando com uma camada de berinjela. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 a 25 minutos. Sirva em seguida.

2. Brusqueta de berinjela

Ingredientes

1 berinjela

100 g de queijo muçarela cortado em fatias

muçarela cortado em fatias 1 tomate cortado em cubos pequenos

2 dentes de alho picados

Sal, azeite, coentro picado, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, corte a berinjela em rodelas grossas e tempere com sal e pimenta-do-reino. Coloque as rodelas em uma forma e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos. Coloque o tomate em um recipiente e acrescente o alho, o coentro e o orégano. Acrescente um pouco de azeite, misture bem e reserve. Retire a berinjela do forno e coloque o tomate picado por cima. Cubra com as fatias de muçarela e polvilhe com orégano. Leve ao forno novamente até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Almôndega de berinjela ao molho de tomate (Imagem: Food magic | Shutterstock)

3. Almôndega de berinjela ao molho de tomate

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em cubos pequenos

1 xícara de chá de farinha de rosca

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

1 ovo

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 dentes de alho picados

1/2 cebola picada

1/4 de xícara de chá de cheiro-verde picado

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de páprica

Molho de tomate para cobrir

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em fogo médio, aqueça uma panela com o azeite de oliva e refogue a cebola até ficar levemente transparente; depois, adicione o alho e mexa por mais alguns segundos. Acrescente a berinjela e cozinhe, mexendo, até que fique bem macia e comece a desmanchar. Tempere com sal. Em seguida, retire do fogo e deixe amornar. Transfira para uma tigela, amasse levemente com um garfo e misture o ovo, o queijo parmesão, o cheiro-verde, a páprica e a farinha de rosca até obter uma massa úmida e moldável.

Após, modele pequenas almôndegas com as mãos levemente untadas com azeite. Disponha em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, virando na metade do tempo para dourar por igual. Em seguida, em uma panela, aqueça o molho de tomate em fogo médio e adicione as almôndegas já assadas, deixando cozinhar por mais alguns minutos para absorver o sabor. Sirva em seguida.

4. Caponata de berinjela

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em cubos médios

1/2 pimentão vermelho cortado em tiras

vermelho cortado em tiras 1/2 pimentão amarelo cortado em tiras

1/2 cebola cortada em fatias finas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

2 colheres de sopa de uva-passa

1 colher de sopa de alcaparras

2 colheres de sopa de vinagre

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até começar a murchar. Acrescente os pimentões e mexa por alguns minutos. Depois, adicione a berinjela e cozinhe até ficar macia. Incorpore a uva-passa e as alcaparras, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Acrescente o vinagre, mexa e cozinhe por mais alguns minutos até os sabores se integrarem. Sirva morna ou fria.

5. Berinjela recheada

Ingredientes

1 berinjela

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

2 colheres de sopa de azeite

Sal, pimenta-do-reino moída e folhas de manjericão a gosto

a gosto 100 g de queijo muçarela ralado

Modo de preparo

Lave a berinjela em água corrente e corte ao meio, no sentido do comprimento. Retire a polpa, pique e reserve (guarde as duas metades). Coloque azeite em uma frigideira e leve ao fogo médio até aquecer. Acrescente o alho e a cebola e refogue por 3 minutos. Adicione a polpa da berinjela e misture. Cozinhe por 5 minutos. Coloque o tomate e o manjericão e cozinhe por mais 3 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, recheie as duas partes da berinjela. Cubra com o queijo, coloque em uma forma e leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 10 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Berinjela à parmegiana (Imagem: RFondren Photography | Shutterstock)

6. Berinjela à parmegiana

Ingredientes

2 berinjelas

400 g de queijo muçarela fatiado

300 ml de molho de tomate

1 ovo batido

Farinha de rosca e de trigo para empanar

Óleo para fritar

Sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, corte as berinjelas em fatias, no sentido do comprimento, e tempere com sal. Em uma panela, aqueça o óleo em fogo médio. Passe as fatias de berinjela na farinha de trigo, no ovo e, depois, na farinha de rosca. Frite todas as fatias de berinjela no óleo até dourar, escorra em papel-toalha e reserve. Coloque as fatias da berinjela em uma assadeira e cubra com o molho de tomate e o queijo muçarela. Leve ao forno médio preaquecido para derreter. Sirva em seguida.

7. Berinjela ao curry

Ingredientes

2 berinjelas cortadas em cubos

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

1 pedaço de gengibre ralado

ralado 2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de curry em pó

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de cúrcuma em pó

1 tomate picado

400 ml de leite de coco

Coentro picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo baixo e adicione os cubos de berinjela. Refogue até dourar. Retire e reserve. Na mesma panela, adicione mais um pouco de azeite, se necessário. Refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e o gengibre e refogue por mais 1 minuto. Coloque o curry, o cominho e a cúrcuma, mexendo bem para liberar os aromas dos temperos. Adicione o tomate e refogue até que ele comece a desmanchar.

Em seguida, acrescente o leite de coco e misture bem. Volte a berinjela para a panela, tempere com sal e pimenta-do-reino, e cozinhe por mais 10 a 15 minutos, até a berinjela estar macia e absorver bem os sabores. Finalize com coentro e sirva quente.