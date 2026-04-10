Antonia Pellegrino assume presidência da EBC

Antonia Pellegrino: experiência no audiovisual e trabalho em diretoria da EBC são destaques - (crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil)

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) anunciou na noite desta sexta-feira (10/4) que a roteirista Antonia Pellegrino é a nova presidente da companhia. Antonia era diretora de Conteúdo e Programação da EBC desde 2023.

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Sidônio Palmeira, frisou a experiência de Antonia para assumir o novo cargo. “Antonia reúne experiência em gestão, sensibilidade editorial e profundo conhecimento do audiovisual brasileiro. Sua trajetória à frente do conteúdo da EBC demonstra capacidade de inovar, ampliar o alcance e reafirmar o papel estratégico da comunicação pública para a democracia, que é o cerne da nossa gestão da Secom”, disse.

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Antonia tem formação em ciências sociais e mestrado em literatura, cultura e contemporaneidade pela PUC-Rio, além de mestrado em administração pública pela FGV-Ebape. Entre os trabalhos no audiovisual destacam-se o roteiro do documentário Democracia em Vertigem, indicado ao Oscar, e projetos para diferentes plataformas, como a série Amar É Para os Fortes, em parceria com Marcelo D2, e o filme Manas (2024). Também atuou como autora em novelas e seriados para televisão e streaming, além de manter produção literária e jornalística, com passagens por veículos como Folha de S.Paulo e Piauí.

*Com informações da Agência Brasil