Flávio usa vídeo sobre fome no governo Bolsonaro para criticar Lula

Flávio Bolsonaro utiliza vídeo de 2021, quando o pai era presidente, para criticar Lula. - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado e Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência BrasiL)

O senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou, neste domingo (12/4), um vídeo nas redes sociais em que atribui ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a responsabilidade pelo alto índice de endividamento das famílias brasileiras.

Na gravação, o parlamentar utiliza imagens de pessoas buscando alimentos em um caminhão de lixo como forma de ilustrar a crítica. O registro, no entanto, não é recente. As cenas foram filmadas em 2021, durante o governo do então presidente Jair Bolsonaro (PL), pai do senador.

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O episódio ocorreu no Bairro Cocó, área nobre de Fortaleza (CE), em 28 de setembro daquele ano, e foi registrado por um motorista de aplicativo. À época, o vídeo ganhou ampla repercussão nas redes sociais ao expor a situação de insegurança alimentar no país.

Na publicação de Flávio Bolsonaro, as imagens aparecem acompanhadas do título de uma reportagem do jornal Diário do Nordeste com o título “Famílias coletam comida em lixo descartado por supermercado em Fortaleza”, publicada em 3 de março de 2026, o que pode sugerir relação com o cenário atual.

A postagem gerou reação do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSol-SP), que cobrou retratação pública do senador. Em publicação na rede X, Boulos criticou o uso das imagens. “Olha a cara de pau! Flávio Bolsonaro usa imagens da miséria no governo do pai dele para atacar o governo Lula. As imagens são de Fortaleza, em 18/10/2021, ou seja, no governo Bolsonaro. E aí, Flávio Bolsonaro? Vai se retratar?”, escreveu.

OLHA A CARA DE PAU! Flávio Bolsonaro usa imagens da miséria no governo do pai dele para atacar o governo Lula. As imagens são de Fortaleza, em 18/10/2021, ou seja, no governo Bolsonaro. E aí, @FlavioBolsonaro? Vai se retratar? pic.twitter.com/dFQEErh4aP — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) April 12, 2026





Ao justificar a crítica, o senador citou dados sobre inadimplência. Segundo levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o percentual de famílias endividadas chegou a 80,2% em fevereiro.

Diante do cenário, o governo federal estuda medidas para aliviar o endividamento da população. Entre as propostas em análise estão a liberação de recursos do FGTS e a criação de restrições para apostas esportivas on-line, conhecidas como “bets”.

No vídeo, Flávio Bolsonaro também relaciona o crescimento das plataformas de apostas ao governo Lula, ao mencionar a sanção da legislação que regulamenta o setor, em 29 de dezembro de 2023. “Lula criou o problema e fica fazendo discurso vazio, sem apontar a solução”, afirmou.