Vídeo: Zema brinca com cenário eleitoral e convida Flávio Bolsonaro para vice

Zema disse que o governo federal quer que estados paguem conta de sua "gastança", e foi rebatido pelo ministro - (crédito: Reprodução /TV Brasil)

O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicaram, neste sábado (11/4), um vídeo nas redes sociais em que brincam com a possibilidade de formarem uma chapa presidencial. A gravação segue a trend do “será?” e ironiza rumores recorrentes sobre uma eventual aliança entre os dois na disputa pelo Palácio do Planalto em 2026.

No vídeo, divulgado em conjunto nos perfis dos pré-candidatos, Zema aparece ao lado do senador e diz: “pessoal, estou aqui com o Flávio fazendo um convite para ele ser meu vice. O que vocês acham?”. Em resposta, o parlamentar devolve com a pergunta “será?”, antes de ambos brindarem e rirem.

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A publicação ocorre em meio a especulações políticas sobre o futuro eleitoral de Zema, que desde o anúncio de sua pré-candidatura à Presidência tem sido questionado sobre a possibilidade de abrir mão de encabeçar uma chapa para compor como vice. O ex-governador tem negado reiteradamente essa hipótese, e o vídeo faz uma inversão bem-humorada desse cenário.

A gravação foi feita em Porto Alegre, onde os dois participaram do Fórum da Liberdade, tradicional encontro que reúne políticos, empresários e influenciadores ligados ao campo da direita. Zema é presença frequente no evento desde o período em que governou Minas Gerais.

Nos bastidores, tanto Zema quanto Flávio Bolsonaro são citados como nomes relevantes dentro do espectro conservador para a corrida presidencial. Apesar das especulações sobre alianças, ambos têm mantido discursos públicos voltados à consolidação de seus próprios projetos políticos para 2026.



