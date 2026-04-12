Dois homens são presos com drogas avaliadas em R$ 170 mil

As drogas apreendidas foram avaliadas em mais de R$ 170 mil - (crédito: Divulgação/PMDF)

Dois homens, que não tiveram as identidades divulgadas, foram presos por integrarem um complexo esquema de tráfico de drogas em Samambaia. A prisão foi realizada na noite desse sábado (11/4), por volta das 20h30.

Equipes da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) estavam realizando um patrulhamento de rotina na região quando avistaram dois homens, dentro de um carro, com atitude suspeita nas proximidades da Quadra Norte 317 (QN 317).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os policiais abordaram os dois suspeitos e, durante a vistoria no veículo, encontraram uma grande quantidade de diversas drogas. Ao todo, foram apreendidos três mil comprimidos de ecstasy, vários selos de LSD, porções de MDMA e tipos diferentes de extrações de maconha, como Dry, ICE e Skunk. Segundo a corporação, devido à apreensão, o prejuízo para o tráfico é estimado em mais de R$ 170 mil.

Leia também: Motorista morre após colidir com caminhonete no Paranoá

Todas as porções de drogas foram encontradas porcionadas e em sacos plásticos, algumas já preparadas para a venda e o consumo imediato. Os indivíduos foram presos em flagrante e conduzidos, junto com os itens apreendidos, à 26ª Delegacia (Samambaia).