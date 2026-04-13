Neta de Lula ironiza Flávio Bolsonaro com vídeo da "dança da rachadinha"

Neta do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a comunicadora Bia Lula fez um vídeo com inteligência artificial (IA) que ironiza o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o faz dançando a “dança da rachadinha”.

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é o principal rival de Lula nas eleições presidenciais de 2026. O último levantamento feito pelo Datafolha, divulgado no sábado (11/4), mostra Lula e Flávio em empate técnico no primeiro turno, considerando as intenções de voto dos entrevistados. A mesma pesquisa considera empate técnico também no cenário estipulado entre os dois no segundo turno.

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No vídeo, o rosto de Flávio foi colocado em um corpo com roupas de academia nas cores verde, amarela e branca, em uma espécie de boate. O boneco dança a “dança da rachadinha”, cuja música repete a frase “Essa é a dança da rachadinha”. A imagem também conta com a mensagem: “Faça você também bolsonarista”.

“Essa coreografia ele dança como ninguém! É dança da rachadinha. A nova trend da extrema direita!”, escreveu Bia Lula.

A montagem de IA faz referência a investigações de 2018 sobre irregularidades no mandato de Flávio quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) apontaram movimentações consideradas atípicas no gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Na época, o Ministério Público do RJ o denunciou por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Segundo o MP, o ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz, foi indicado como o pivô do crime de peculato, apontado como gestor de rachadinhas no gabinete.

Com o argumento de irregularidades na obtenção de dados como quebras de sigilo bancário e relatórios financeiros, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) anularam provas relevantes. Com evidências invalidadas, o Ministério Público pediu o arquivamento da denúncia em 2022, alegando falta de elementos que sustentassem a acusação.

Em entrevista recente, Flávio afirmou que pretende seguir no enfrentamento das acusações de rachadinhas. Ele colocou a responsabilidade em Queiroz que, segundo ele, era responsável por parte da equipe que atuava na panfletagem e teria assumido a prática de forma isolada. “Você acha que se tivesse alguma coisa, não teriam falado naquele momento? Feito uma delação?", questionou.