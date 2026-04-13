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Nova presidente do INSS assume missão de reduzir filas

Ana Cristina Viana Silveira substitui Gilberto Waller no cargo, que atuou para conter crise com desvios bilionários de aposentadorias. Porém, na gestão de Waller, fila de espera atingiu recorde

Ana Cristina Viana Silveira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Ana Cristina Viana Silveira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

A nova presidente do Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS), Ana Cristina Viana Silveira, assume o cargo nesta segunda-feira (13/4) com a missão principal de reduzir a fila de espera do órgão, atualmente de cerca de 2,7 milhões de pessoas.

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Servidora de carreira do órgão, Silveira entra no lugar de Gilberto Waller, que assumiu o comando do INSS em resposta ao escândalo bilionário de desvios de aposentadorias e pensão, em abril do ano passado.

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Waller é procurador federal de carreira, especializado em combate à corrupção. Ao assumir o órgão, atuou para conter a crise, incluindo o afastamento de seis servidores da cúpula do órgão considerados responsáveis pelas fraudes, incluindo o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.

Ele comandou ainda o processo de restituição dos aposentados afetados pelas fraudes, que devolveu mais de R$ 2,8 bilhões.

Porém, sob sua direção, a fila de espera por benefícios do INSS seguiu crescendo, e atingiu o recorde histórico de 3,1 milhões em fevereiro deste ano. Isso preocupa o Planalto pelo impacto nas eleições de outubro, motivando a troca na gestão.

“Novo momento” para o INSS

A expectativa é de que a nova presidente do INSS possa avançar com a redução da fila. A servidora ingressou no órgão em 2003. Ao presidir o Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), por quase três anos, dobrou a capacidade de análise de recursos, segundo o Ministério da Previdência.

“Ela tem o perfil ideal para iniciar esse novo momento e cumprir a determinação do presidente Lula, que é solucionar a fila e não deixar nenhum brasileiro para trás”, disse o titular, Wolney Queiroz.

De acordo com a pasta, a escolha de Silveira “marca um novo momento” para o INSS, e ela “compreende o fluxo previdenciário desde o atendimento nas agências até a fase recursal”.

Entre 2020 e 2024, ela atuou como professora de Direito Previdenciário. Ocupou a presidência do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) de abril de 2023 até fevereiro de 2026, quando foi nomeada secretária-executiva adjunta do Ministério da Previdência.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 13/04/2026 12:42
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