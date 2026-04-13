Nova presidente do INSS assume missão de reduzir filas

A nova presidente do Instituto Nacional do Seguro Nacional (INSS), Ana Cristina Viana Silveira, assume o cargo nesta segunda-feira (13/4) com a missão principal de reduzir a fila de espera do órgão, atualmente de cerca de 2,7 milhões de pessoas.

Servidora de carreira do órgão, Silveira entra no lugar de Gilberto Waller, que assumiu o comando do INSS em resposta ao escândalo bilionário de desvios de aposentadorias e pensão, em abril do ano passado.

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Waller é procurador federal de carreira, especializado em combate à corrupção. Ao assumir o órgão, atuou para conter a crise, incluindo o afastamento de seis servidores da cúpula do órgão considerados responsáveis pelas fraudes, incluindo o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.

Ele comandou ainda o processo de restituição dos aposentados afetados pelas fraudes, que devolveu mais de R$ 2,8 bilhões.

Porém, sob sua direção, a fila de espera por benefícios do INSS seguiu crescendo, e atingiu o recorde histórico de 3,1 milhões em fevereiro deste ano. Isso preocupa o Planalto pelo impacto nas eleições de outubro, motivando a troca na gestão.

“Novo momento” para o INSS

A expectativa é de que a nova presidente do INSS possa avançar com a redução da fila. A servidora ingressou no órgão em 2003. Ao presidir o Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), por quase três anos, dobrou a capacidade de análise de recursos, segundo o Ministério da Previdência.

“Ela tem o perfil ideal para iniciar esse novo momento e cumprir a determinação do presidente Lula, que é solucionar a fila e não deixar nenhum brasileiro para trás”, disse o titular, Wolney Queiroz.

De acordo com a pasta, a escolha de Silveira “marca um novo momento” para o INSS, e ela “compreende o fluxo previdenciário desde o atendimento nas agências até a fase recursal”.

Entre 2020 e 2024, ela atuou como professora de Direito Previdenciário. Ocupou a presidência do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) de abril de 2023 até fevereiro de 2026, quando foi nomeada secretária-executiva adjunta do Ministério da Previdência.