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Flávio Bolsonaro se manifesta sobre detenção de Alexandre Ramagem

Flávio tentou atenuar a situação do ex-parlamentar citando que a detenção foi de "natureza meramente imigratória"

Pré-candidato a presidência usou uma foto com Ramagem e o pai, Jair Bolsonaro, para ilustrar a manifestação - (crédito: Reprodução/X/@FlavioBolsonaro)
Pré-candidato a presidência usou uma foto com Ramagem e o pai, Jair Bolsonaro, para ilustrar a manifestação - (crédito: Reprodução/X/@FlavioBolsonaro)

O pré-candidato a presidência Flávio Bolsonaro se manifestou na noite desta segunda-feira (13/4) sobre a detenção do ex-deputado federal — e apoiador da família Bolsonaro — Alexandre Ramagem nos Estados Unidos. Flávio tentou atenuar a situação do ex-parlamentar citando que a detenção foi de "natureza meramente imigratória".

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Em postagem nas redes sociais, Flávio pontuou que Ramagem "possui um pedido de asilo em curso, está bem amparado juridicamente e há expectativa de que seja liberado em breve". O pré-candidato a presidência ainda usou uma foto com Ramagem e o pai, Jair Bolsonaro, para ilustrar o texto.

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Flávio segue apontando que "as autoridades americanas reconhecerão a validade desse pedido e entenderão que Ramagem é mais um dos perseguidos políticos vítimas da mesma narrativa estapafúrdia que levou à prisão do meu pai".

Prisão de Ramagem

Ramagem, que é ex-delegado da Polícia Federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), estava foragido desde setembro de 2025, após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão por crimes como golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

A investigação apurou que o ex-parlamentar deixou o Brasil de forma clandestina pela fronteira com a Guiana, em Bonfim, em Roraima, e ingressou em território norte-americano no dia 11 de setembro de 2025, utilizando um passaporte diplomático que ainda não havia sido recolhido.

A situação migratória de Ramagem tornou-se irregular após a cassação de seu mandato pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados em 18 de dezembro 2025, o que resultou no cancelamento oficial de seu documento de viagem e no bloqueio de seus vencimentos parlamentares por decisão do STF.

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Iago Mac Cord

Jornalista Política e Brasil

Formado pela Universidade Ceub, estagiou por um ano no Correio e agora é um dos responsáveis por acompanhar o Judiciário e a segurança pública nacional. Com interesse em Jornalismo Humanitário, tem a ambição de cobrir crises sociais e ambientais.

Por Ronayre Nunes e Iago Mac Cord
postado em 13/04/2026 18:51 / atualizado em 13/04/2026 18:59
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