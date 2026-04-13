Flávio Bolsonaro se manifesta sobre detenção de Alexandre Ramagem

Pré-candidato a presidência usou uma foto com Ramagem e o pai, Jair Bolsonaro, para ilustrar a manifestação - (crédito: Reprodução/X/@FlavioBolsonaro)

O pré-candidato a presidência Flávio Bolsonaro se manifestou na noite desta segunda-feira (13/4) sobre a detenção do ex-deputado federal — e apoiador da família Bolsonaro — Alexandre Ramagem nos Estados Unidos. Flávio tentou atenuar a situação do ex-parlamentar citando que a detenção foi de "natureza meramente imigratória".

Em postagem nas redes sociais, Flávio pontuou que Ramagem "possui um pedido de asilo em curso, está bem amparado juridicamente e há expectativa de que seja liberado em breve". O pré-candidato a presidência ainda usou uma foto com Ramagem e o pai, Jair Bolsonaro, para ilustrar o texto.

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Flávio segue apontando que "as autoridades americanas reconhecerão a validade desse pedido e entenderão que Ramagem é mais um dos perseguidos políticos vítimas da mesma narrativa estapafúrdia que levou à prisão do meu pai".

O ex-deputado e policial federal Alexandre Ramagem foi detido hoje pelo ICE por uma questão de natureza meramente imigratória. Ele possui um pedido de asilo em curso, está bem amparado juridicamente e há expectativa de que seja liberado em breve.



Tenho convicção de que as… pic.twitter.com/HsXoqv1yRo — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 13, 2026

Prisão de Ramagem

Ramagem, que é ex-delegado da Polícia Federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), estava foragido desde setembro de 2025, após ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão por crimes como golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Leia também: Alexandre Ramagem é preso pelo ICE nos EUA

A investigação apurou que o ex-parlamentar deixou o Brasil de forma clandestina pela fronteira com a Guiana, em Bonfim, em Roraima, e ingressou em território norte-americano no dia 11 de setembro de 2025, utilizando um passaporte diplomático que ainda não havia sido recolhido.

A situação migratória de Ramagem tornou-se irregular após a cassação de seu mandato pela Mesa Diretora da Câmara dos Deputados em 18 de dezembro 2025, o que resultou no cancelamento oficial de seu documento de viagem e no bloqueio de seus vencimentos parlamentares por decisão do STF.

