PL articula acordo com oposição para derrotar candidato do PT ao TCU

Sóstenes afirma que PL articula acordo com candidatos da oposição contra candidatura do PT na eleição para vaga do TCU. - (crédito: Wal Lima/CB/Press)

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou nesta segunda-feira (13/4), durante coletiva de imprensa sobre a sabatina sobre a vaga aberta para o Tribunal de Contas da União (TCU), que o partido articula a união de candidaturas para fortalecer o nome da deputada Soraya Santos (PL-RJ). A estratégia visa enfrentar a candidatura apoiada pelo governo federal, deputado Odair Cunha (PT-MG).

Segundo o parlamentar, o movimento é coordenado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que já tem recebido os candidatos para discutir uma estratégia comum. A ideia, segundo Cavalcante, é avaliar a disposição dos concorrentes em compor um bloco único contra o candidato governista.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Negociações políticas você se faz sem nenhum tipo de imposição. […] O importante é a gente estar reunidos, dialogando para esse propósito”, afirmou o deputado. O parlamentar também destacou que o eventual afunilamento deve ocorrer de forma consensual entre os partidos, ao mesmo tempo em que trabalha para fortalecer a candidatura da deputada Soraya.

Ao defender uma candidatura feminina, o parlamentar fez críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e questionou a representatividade de mulheres na atual gestão.

“Estamos muito felizes com a candidatura deputada Soraya. Estamos expondo que o PT sempre usou as mulheres e nunca as valorizou. Aliás, já estão trocando mais agora a sétima ministra mulher [se referindo a Gleisi Hoffmann]. Este é o PT que fala tanto de mulher, mas nunca valoriza as mulheres. […] Vamos insistir com o nome da Soraya até o último momento, porque entendemos não ter uma mulher no TCU, na atual composição do Tribunal de Contas da União, é um desserviço às mulheres brasileiras”, avaliou Sóstenes que também criticou a ausência de mulheres na Corte reforça a necessidade de mudança na composição do tribunal.