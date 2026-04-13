Senador mineiro sobre postagem de Trump retratado como Jesus: "Blasfêmia"

O mistério de Cleitinho e a pressa de Flávio em fechar um palanque em Minas Gerais - (crédito: Foto: Júlio Dutra/Republicanos)

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) chamou de “blasfêmia” a imagem divulgada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em que o próprio republicano aparecia retratado, por meio de inteligência artificial, como uma figura semelhante a Jesus Cristo. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira (13/4), o parlamentar afirmou que, apesar de já ter apoiado Trump em outras ocasiões, não concorda com esse tipo de conduta.

A reação veio acompanhada de um recado a críticos que questionaram seu posicionamento. Segundo Cleitinho, houve quem sugerisse que ele estaria “com um pé na esquerda” ao condenar o episódio. O senador rejeitou a interpretação e afirmou que esse tipo de acusação parte de distorção do debate político. “Não, você que fala isso está com o pé no inferno", respondeu.

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Na imagem, Trump aparece com vestes semelhantes às tradicionalmente associadas a representações de Jesus, enquanto faz um gesto de bênção sobre um homem doente.

Elementos como um brilho nas mãos reforçam a leitura de caráter divino. Ao fundo, surgem símbolos como a bandeira dos Estados Unidos, a Estátua da Liberdade, aeronaves militares e figuras que remetem a divindades, compondo um cenário de forte carga simbólica.

Em sua publicação, o senador também convocou seguidores cristãos a refletirem sobre o conteúdo compartilhado pelo presidente norte-americano.

Cleitinho ressaltou que já manifestou apoio a Trump em temas internacionais, como críticas ao líder iraniano Ali Khamenei e ao presidente venezuelano Nicolás Maduro. Ainda assim, afirmou que não se sente obrigado a concordar com todas as atitudes do republicano, sobretudo quando envolvem símbolos religiosos.

A publicação que motivou a reação foi apagada por Trump ainda nesta segunda, após repercussão negativa e acusações de desrespeito religioso.

Questionado por jornalistas, o presidente negou que a imagem o retratasse como Jesus. Segundo ele, a interpretação seria equivocada e a intenção original seria associar a figura a um médico ou a um trabalhador da Cruz Vermelha. A declaração foi dada na Casa Branca, onde o republicano também criticou a cobertura da imprensa sobre o caso.

O episódio ocorre em meio a uma sequência de declarações polêmicas de Trump envolvendo lideranças religiosas. Nos últimos dias, o presidente atacou o papa Leão XIV, a quem chamou de “fraco no combate ao crime” e “péssimo em política externa”. Ele também afirmou que o pontífice deveria ser grato pela escolha como sucessor de Francisco e sugeriu que sua nacionalidade teria influenciado a decisão da Igreja.

Além disso, Trump declarou simpatia pelo irmão do papa, que, segundo ele, seria alinhado ao movimento político “Make America Great Again” (MAGA). A série de falas amplia o desgaste com setores religiosos, apesar do histórico recente de forte apoio eleitoral entre cristãos nos Estados Unidos.

A nova controvérsia também se soma a declarações recentes de tom mais agressivo na política externa.

Na semana passada, Cleitinho já havia se posicionado contra uma fala de Trump em que o presidente mencionava, em tom de ameaça ao Irã, a possibilidade de destruição de uma “civilização inteira”. A crítica gerou reação nas redes e serviu de pano de fundo para o embate atual.

Até o momento, não houve posicionamento oficial adicional da Casa Branca sobre o caso além das declarações do próprio presidente.