Ramagem pode ser extraditado dos EUA? Entenda os próximos passos do caso

Além de cumprir pena de prisão, o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) ficará inelegível, se a condenação do STF se mantiver como está (ainda cabe recurso) - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara)

A prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem nos Estados Unidos pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) abriu caminho para um complexo processo de extradição. Foragido da justiça brasileira desde setembro de 2025, quando escapou do país durante seu julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF), Ramagem foi posteriormente condenado pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. Sua devolução ao Brasil agora depende de uma série de etapas legais e diplomáticas.

O retorno de Ramagem não é automático. O Brasil e os Estados Unidos possuem um tratado de extradição que estabelece regras claras para a cooperação. O governo brasileiro já formalizou o pedido de extradição em dezembro de 2025, detalhando a condenação e as provas que a sustentam. O nome do ex-deputado também consta na lista de difusão vermelha da Interpol.

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Como funciona o processo de extradição

Uma vez formalizado o pedido por via diplomática, o documento é recebido e analisado pelo Departamento de Estado e, em seguida, pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Promotores americanos avaliam se a solicitação cumpre todos os requisitos do tratado bilateral para seguir adiante.

Um dos critérios fundamentais é o da dupla incriminação. Isso significa que os atos pelos quais Ramagem foi condenado no Brasil também devem ser tipificados como crime pela legislação americana. Crimes como organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito encontram correspondência na lei dos EUA, cumprindo esse requisito.

A defesa de Ramagem, contudo, pode invocar a cláusula de exceção para crimes de natureza política, um argumento comum em casos do tipo. Caberá à justiça americana interpretar se os atos foram um crime comum contra o Estado ou uma ofensa puramente política, o que poderia barrar a extradição.

Se o pedido for considerado válido, o caso é levado a um juiz federal americano. A corte não realiza um novo julgamento, mas verifica se há causa provável e se todos os requisitos legais foram cumpridos pelo Brasil. A decisão judicial, no entanto, não é o fim do processo.

Mesmo com uma ordem judicial favorável à extradição, a palavra final é do secretário de Estado americano, o chefe da diplomacia do país. Ele tem o poder de vetar a entrega do indivíduo por razões políticas ou de segurança nacional. Todo o trâmite pode levar de meses a vários anos, a depender dos recursos apresentados pela defesa.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.