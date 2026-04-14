CPI do Crime adia leitura de relatório final para a tarde desta terça

O presidente da CPI do Crime Organizado, senador Fabiano Contarato (PT-ES), decidiu adiar para às 14h desta terça-feira (14/4) a sessão destinada à leitura do parecer final da comissão. Inicialmente, a apresentação do relatório estava prevista para ocorrer às 9h, no Senado Federal.



O documento será apresentado pelo relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Segundo ele, a mudança de horário não deve impactar o resultado dos trabalhos. “Imagino que seja por conta do prazo da leitura. Não vejo prejuízo para o resultado final”, afirmou a jornalistas.



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O parecer foi divulgado na madrugada desta terça e propõe o indiciamento, por crimes de responsabilidade, dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.



Além dos magistrados, o relatório também sugere o indiciamento do procurador-geral da República, Paulo Gonet, ampliando o alcance das conclusões da comissão sobre autoridades do sistema de Justiça.



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Questionado sobre a existência de votos suficientes para aprovar o parecer, Alessandro Vieira afirmou que a definição caberá ao colegiado no momento da votação. A expectativa é de que a análise ocorra ainda nesta terça-feira, após a leitura do relatório.



Instalada em novembro do ano passado, a CPI realiza sua última reunião nesta terça. O pedido de prorrogação dos trabalhos foi negado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o que impõe prazo final para a deliberação do relatório.

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