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CPI do Crime adia leitura de relatório final para a tarde desta terça

Sessão prevista para a manhã foi remarcada pelo presidente do colegiado. Parecer do relator propõe indiciamentos de ministros do STF e do procurador-geral da República

Senadores Fabiano Contarato (PT-ES) e Alessandro Vieira (MDB-SE), presidente e relator da CPI do Crime Organizado - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)
Senadores Fabiano Contarato (PT-ES) e Alessandro Vieira (MDB-SE), presidente e relator da CPI do Crime Organizado - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado)

O presidente da CPI do Crime Organizado, senador Fabiano Contarato (PT-ES), decidiu adiar para às 14h desta terça-feira (14/4) a sessão destinada à leitura do parecer final da comissão. Inicialmente, a apresentação do relatório estava prevista para ocorrer às 9h, no Senado Federal.

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O documento será apresentado pelo relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Segundo ele, a mudança de horário não deve impactar o resultado dos trabalhos. “Imagino que seja por conta do prazo da leitura. Não vejo prejuízo para o resultado final”, afirmou a jornalistas.

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O parecer foi divulgado na madrugada desta terça e propõe o indiciamento, por crimes de responsabilidade, dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.

Além dos magistrados, o relatório também sugere o indiciamento do procurador-geral da República, Paulo Gonet, ampliando o alcance das conclusões da comissão sobre autoridades do sistema de Justiça.

Questionado sobre a existência de votos suficientes para aprovar o parecer, Alessandro Vieira afirmou que a definição caberá ao colegiado no momento da votação. A expectativa é de que a análise ocorra ainda nesta terça-feira, após a leitura do relatório.

Instalada em novembro do ano passado, a CPI realiza sua última reunião nesta terça. O pedido de prorrogação dos trabalhos foi negado pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), o que impõe prazo final para a deliberação do relatório.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 14/04/2026 10:22
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