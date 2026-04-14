75% afirmam que STF tem poder demais; Para 71%, corte protege a democracia

Supremo Tribunal Federal STF Iluminado em referência ao dia do Jornalista - (crédito: Antonio Augusto / STF)

Uma pesquisa do Datafolha divulgada nesta terça-feira (14/4) revela que a maior parte dos brasileiros avalia que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) concentram poder além do necessário, embora reconheça a importância da corte para o funcionamento da democracia no país.

Segundo o levantamento, 75% dos entrevistados afirmam que os integrantes do STF têm poder em excesso. Outros 20% discordam dessa avaliação, enquanto 2% dizem não concordar nem discordar e 3% não souberam responder.

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Apesar dessa percepção crítica, 71% consideram o tribunal essencial para a proteção da democracia brasileira. Já 24% discordam dessa afirmação, 2% se mantêm neutros e 3% não opinaram.

O estudo também indica uma percepção de perda de credibilidade: para 75% dos entrevistados, as pessoas confiam menos no STF atualmente do que no passado. Como essa questão foi incluída pela primeira vez, não há comparação com pesquisas anteriores.

Os dados mostram diferenças de opinião conforme o voto na eleição presidencial de 2022. Entre os eleitores de Jair Bolsonaro, 88% avaliam que o Supremo tem poder demais. Já entre os que votaram em Luiz Inácio Lula da Silva, esse índice é menor, mas ainda significativo, chegando a 64%.

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Quando o tema é a importância da corte, o cenário se inverte. Entre eleitores de Lula, 84% dizem que o STF é essencial para a democracia. No grupo de eleitores de Bolsonaro, esse percentual é de 60%.

Entre os que votaram em branco, nulo ou não escolheram candidato, 67% apontam excesso de poder dos ministros, enquanto 73% reconhecem o papel do tribunal na defesa do regime democrático.

A pesquisa ouviu 2.004 pessoas entre os dias 7 e 9 de abril, em 137 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).